Vicepreşedintele CDU îl acuză pe Boris Johnson de blocarea negocierilor pe tema Brexit

Michael Fuchs, vicepreşedinte al partidului cancelarului german Angela Merkel, CDU, a afrimat, marţi, că Boris Johnson, ministrul britanic de Externe, blochează negocierile pentru Brexit, împiedicând-o pe Theresa May să facă o ofertă mai generoasă pentru părăsirea UE, potrivit The Telegraph.



Într-un interviu acordat pentru BBC Radio Four, Fuchs a declarat că Boris Johnson o împiedică pe Theresa May să facă o ofertă mai generoasă Uniunii Europene pentru părăsirea Blocului comunitar.



”Ştiu că sunt probleme interne. Orice ar oferi May, Boris Johnson spune că este prea mult. Influenţa lui pare destul de puternică”, a afirmat vicepreşedintele CDU, adăugând că Theresa May se confruntă cu probleme în interiorul Partidului Conservator.



Fuchs şi-a motivat atitudinea critică, afirmând că nu poate accepta declaraţiile lui Johnson, care a precizat că Londra nu trebuie să plătească niciun euro pentru Brexit.



Recent, ministrul britanic de Externe a declarat că ”în Marea Britanie suntem de părere că este timpul să demarăm aceste negocieri (...) să începem o discuţie serioasă despre viitor şi despre noua relaţie, parteneriatul special şi profund pe care sperăm să-l construim", însă nu a făcut nicio referire cu privire la posibilele disensiuni între el şi premierul May.