Vlad Plahotniuc: Modul în care s-au închis școlile a produs un dezastru social! Am cerut să fie stopată închiderea școlilor

Nicio o școală din țară nu va mai fi închisă. Anunțul a fost făcut de către președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, în cadrul unui briefing de presă. Potrivit lui, modul greșit în care s-a desfășurat în ultimii ani reforma în educație a dus la consecințe dramatice pentru zeci de comunități. Astfel, șeful democraților a declarat că i-a anunțat pe reprezentanții PDM din Guvern să stopeze imediat închiderea școlilor.



În context, Vlad Plahotniuc a venit cu un mesaj și pentru liderul PAS, Maia Sandu, care a depus un denunț la Procuratura Generală și îl acuză de uzurparea puterii în stat.



”Dacă privește și Maia Sandu acest briefing, o anunț, că am uzurpat și astăzi atenția colegilor în ședința de la partid, deci, o să aibă noi probe pentru joaca de-a denunțurile politice”, a spus președintele PDM.

Plahotniuc a mai spus că, în urma programului de reformare a educației, au avut de suferit prea multe persoane - copii, părinții lor și desigur mulți profesori, care au rămas fără locuri de muncă.



”Foarte mulți oameni din teritoriu au scris scrisori în adresa partidului, mi-au scris și mie personal, dar s-au plâns și colegilor mei în legătură cu ceea ce se întâmplă după închiderea școlilor din localitățile lor. După o scurtă, dar serioasă evaluare a situației, suntem nevoiți să le dăm dreptate oamenilor care ne-au atenționat și să recunoaștem că modul în care s-a desfășurat în ultimii ani reforma în educație a avut multe calcule greșite și, ca rezultat, consecințe dramatice pentru zeci și zeci de comunități”, a declarat Vlad Plahotniuc.



Președintele PDM a spus că în următoarea perioadă va fi făcută o evaluare și o analiză amplă la acest subiect. De asemenea, vor fi demarate discuții cu reprezentanții administrațiilor publice locale, Ministerului Educației, directorii de școli, corpul profesoral și alte persoane competente din domeniu. Potrivit lui, obiectivul de bază este identificarea soluțiilor de alternativă, mult mai adecvate social, care să asigure confortul psihologic al elevilor, în comun cu eficiența procesului de studii.



”Iată de ce noi, împreună cu colegii din Partidul Democrat, vă anunțăm că decizia politică pe care am luat-o astăzi este de a face demersurile necesare pentru a stopa imediat, începând cu acest moment, orice închidere de școală. Dacă vreți, am propus să instituim un fel de moratoriu pe subiectul închiderii de școli în țară. Nici o școală nu mai trebuie închisă până nu evaluăm minuțios experiența precedentă a optimizărilor în fiecare caz aparte și identificăm soluții care nu ar afecta interesele cetățenilor și a comunităților. Nu suntem în situația să afirmăm că reforma nu era necesară, dar, avem mari semne de întrebare legate atât de strategie, cât și de modul de implementare a acestei reforme”, a adăugat Plahotniuc.

La scurt timp după briefing, Maia Sandu a venit cu o reacție pe Facebook.



„În politică pot fi multe opinii, dar un singur adevăr. Opinia vociferată astă zi de Vlad Plahotniuc îi aparține, iar școlile se închid din cauza că oamenii pleacă dintr-o țară furată de corupți. Acest om nu are dreptul moral de a vorbi despre educație”, a scris politicianul. Procesul de închidere a școlilor a luat amploare în perioada în care la conducerea Ministerului Educației era actualul lider al PAS, Maia Sandu. Atunci, au fost lichidate sau reorganizate sute de instituții de învățământ, unele reparate capital, care au ajuns ulterior în paragină. Optimizarea școlilor a generat un val de proteste, iar sute de părinți și profesori au pichetat sediul ministerului responsabil de acest proces.