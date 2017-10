Ce spun astrele azi, 17 octombrie

Berbec

Va fi o zi dificila pentru voi, in care se pare ca nu reusiti sa va faceti deloc intelesi de parteneri. Nici de cei din plan personal, nici de cei din plan profesional. Vi se pun in fata conditii inacceptabile si nu vor fi putine situatiile in care nu veti sti cum anume sa reactionati. Daca situatia se acutizeaza, nu trebuie sa aveti scrupule in a uza chiar de mici trucuri pentru a scapa din incercuire. Daca lasati lucrurile sa mai treneze putin, poate ratiunea si intelegerea vor triumfa pana la urma. Chiar daca latura sexy, romantica, este stimulata de contextul astral al zilei, este foarte posibil sa nu prea aveti oportunitati sa va exprimati in acest sens, din cauza imprejuraririlo in care v-ati putea gasi si care au doar darul de a va taia elanul.



Taur

S-ar putea sa va confruntati cu o serie de probleme legate de partea financiara a vietii voastre, care ar putea sa tulbure inclusiv echilibrul caminului vostru. Aveti mare grija cum manevrati situatia, in asa fel incat sa minimizati cat se poate de mult pagubele. Nu va implicati in nici un fel de tranzactii monetare in aceasta zi, pentru ca nu veti avea succes. Ba chiar ati putea suferi pierderi care v-ar acutiza problemele. Din punct de vedere sentimental, este foarte posibil sa treziti interesul anumitor persoane, care insa pe voi nu va prea intereseaza; un astfel de interes, lipsit de reciprocitate, ar putea sa va apara agasant la un moment dat, iar de aici pana la o izbucnire spontana, necontrolata nu este decat un pas foarte mic.



Gemeni

Daca veti fi antrenati, fara voia voastra, in diverse situatii conflictuale, este cazul sa reactionati cu prudenta. Nu va lasati calcati in picioare, dar nici nu raspundeti cu prea multa agresivitate. Puteti foarte usor sa va dezarmati adversarii, printr-o atitudine retinuta, care poate fi, de multe ori, mai eficienta. Poate ca interlocutorii voastri cauta tocmai sa va enerveze, pentru a va face sa va exteriorizati pentru a va pune intr-o lumina proasta. Nu le dati aceasta satisfactie! In plan financiar, unele dintre planurile pe care le ganditi de mai multa vreme ar putea sa se materializeze astazi, iar perspectivele sa fie mult mai atractive decat v-ati fi gandit. Chiar daca implica multa alergatura, rezultatele vor compensa eforturile depuse.



Rac

Va fi o zi destul de stresanta, in care veti fi chemati sa faceti fata problemelor, indiferent de starea de spirit in care va aflati. Va trebui sa raspundeti prompt si sa va implicati activ, chiar daca, in sinea voastra, v-ati fi doriti sa fiti intr-o cu totul alta parte. Se vor intampla multe lucruri neasteptate, asupra carora s-ar putea sa aveti mult prea putin control; acest lucru ar putea sa va sperie, la un moment dat. Este recomnadat sa va mobilizati, sa va pastrati cumpatul si sa actionati la inaltimea cerintelor momentului. Tinand cont de toate acestea, finalul zilei s-ar putea sa va gaseasca epuizati, asa ca, acordati-va timp pentru a va reface fortele, pentru a va pregati pentru problemele zilelor urmatoare.



Leu

Nu renuntati prea usor la proiectele de viitor, chiar daca, pe moment, vi se pare ca sansele de reusita pentru ele nu sunt foarte mari. Poate ca nu este nevoie decat de unele imbunatatiri sau updatari, pentru a fi in pas cu timpurile. Nu se stie niciodata ce se poate intampla. Este o zi in care va puteti lasa dusi de val, mai ales ca ati muncit mult pentru ceea ce se intampla azi in viata voastra; meritati sa va bucurati de rezultate pe masura eforturilor depuse. Energia fizica este pe plus, asa ca puteti face mult mai multe lucruri decat v-ati propus; asta este un lucru extraordinar, insa, in mod clar, nu trebuie sa exagerati.



Fecioara

Mintea va este plina de ganduri pozitive, frumoase, iar acest lucru influenteaza pozitiv activitatea voastra de pe intreg parcursul zilei. Daca aveti posibilitatea, puteti sa va ganditi sa va petreceti ziua meditand, facand munca voluntara sau implicandu-va in vreun proiect artistic, pentru ca niciodata nu v-au lipsit ideile in aceasta directie. Intuitia va indeamna astazi sa fiti ceva mai precauti in relatiile cu cei din jur, insa asta nu insemna ca trebuie sa va retrageti in carapacea voastra, sa va izolati de cei din jur. Se prea poate sa simtiti nevoia, pe parcursul zilei, de a va retrage pentru a va aduna gandurile; concentrati-va, reveniti-va si intoarceti-va intre ceilalti, cu forte proaspete. Nu veti fi dezamagiti de rezultate.



Balanta

Observati cu mai multa atentie ceea ce se intampla in jurul vostru. Este important sa vizualizati corect circumstantele, precum si protagonistii evenimentelor in care veti fi implicati. Nu va lasati atrasi in situatii riscante, din care ati putea iesi bine sifonati. Ar fi pacat ca dintr-o simpla imprudenta, sa pierdeti anumite avantaje castigate cu greu de-a lungul timpului. In ceea ce priveste cariera si obiectivele in plan financiar, acestea sunt usor de atins, mai ales ca si contextul astrologic va sustine, iar energia interioara opereaza la o capacitate superioara, care nu poate decat sa va avantajeze; vi se ofera o zi ideala pentru a face planuri clare in aceasta directie.



Scorpion

S-ar putea ca astazi sa apara elemente surpriza in evolutia voastra profesionala, elemente care sa va schimbe viziunea asupra viitorului in domeniul de activitate in care lucrati. Este un moment potrivit sa va hotarati pentru o upgradare a cunoastintelor voastre profesionale. Nu este un moment propice pentru decizii radicale in domeniul financiar, und e ar trebui ca prudenta si cumpatarea sa fie atitudini dominante. Daca actionati pentru a va imbunatati forma fizica, este foarte posibil sa obtineti rezultate incurajatoare substantiale, rezultate pe care le asteptati oarecum, insa intr-un viitor mai indepartat.



Sagetator

Judecatile de valoare trebuie sa fie mereu juste si sa porneasca de la o baza reala. Daca veti alege sa emiteti astfel de pareri pornind de la ceea ce spun altii, s-ar putea sa gresiti si sa va faceti pareri eronate despre anumite persoane sau situatii, ceea ce ar fi numai in detrimentul vostru. Bazati-va cat mai mult pe fapte reale si mai putin pe vorbe, si veti vedea ca deciziile pe care le veti adopta vor fi dintre cele mai potrivite. Nu este cazul sa alunecati spre pessimism, nici macar atunci cand lucrurile merg cum nu se poate mai rau. Sunteti persoane suficient de capabile pentru a va aduna si pentru a face lucruri frumoase si valoroase. Gandind pozitiv, veti face ca si lucrurile sa ia o turnura pozitiva!



Capricorn

Relatiile familiale vor fi in prim plan pe parcursul zilei de astazi. Va trebui sa faceti fata unor probleme domestice care va vor solicita destul de mult, asa incat chestiunile profesionale vor fi lasate in plan secund. Totusi, nu pierdeti din vedere problemele stringente si nu ratati termenele limita, pentru ca pot sa apara repercursiuni cu impact semnificativ asupra situatiei voastre la locul de munca. Proiectele voastre domestice, dorintele voastre in aceasta directive, ar putea capata neasteptat conturul dorit, beneficiind si de acordul colaboratorilor. Nu duceti lipsa de energie, asa incat nimic nu va impiedica sa treceti, cu promptitudine, la actiune.



Varsator

O atitudine rigida nu va va fi de folos astazi, mai ales daca se asteapta de la voi sa fiti flexibili si sa acceptati anumite sugestii care vi se prezinta. Daca veti alege sa mergeti strict dupa propriile principii si sa nu ascultati deloc pe interlocutori, posibilitatea de a aduce prejudicii unor relatii care v-ar putea interesa la un moment sau altul este destul de crescuta. In momente hotaratoare, devine deosebit de importanta atitudinea voastra in diverse situatii, de care cei din jur vor tine seama si care va cantari greu in decizia de a interveni sau nu in favoarea voastra. In plan personal, ar putea sa apara contradictii cu partenerul, din cauza copiilor sau altor persoane foarte apropiate, care prezinta diverse probleme.



Pesti

Este o zi in care prudenta trebuie sa fie cuvant de ordine pentru voi. Sunteti persoane destul de impulsive, in unele momente deosebite, astfel ca avertismentul este destul de potrivit, la un moment in care, lasandu-va purtati de impulsuri, ati putea face greseli care sa va coste scump. Este un moment in care ar fi bine sa va evaluati cu foarte mare atentie relatia cu partenerul si sa luati deciziile care se impun, fara prea multe ezitari. Pe partea creativa se pare ca stati foarte bine astazi, chiar daca nu prea va pasioneaza acest sector de activitate. Surprinzator, daca veti fi pusi in situatia respectiva, ati putea interveni cu succes in acte artistice, facand chiar suprize neasteptate apropiatilor, care nu s-ar fi ganditi niciodata ca va vor vedea in astfel de posturi.