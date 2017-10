Ce spun astrele azi, 16 octombrie

Berbec

Realizarile pe care le veti obtine pe parcursul acestei zile ar putea sa va confere o stare de euforie care ar trebui atent monitorizata; nu este bine sa va lasati purtati, in mod necontrolat, de astfel de sentimente, deoarece puteti face greseli care sa va coste mai tarziu. Ispita, in astfel de momente, este destul de mare. Daca aveti de luat hotarari cu privire la chestiuni de anvergura sau de mare impact, cel mai bine este sa consultati pe cineva care se pricepe; luarea unor decizii, in conditiile in care datele problemei nu va sent suficient de clare, poate fi o mare problema pentru voi. Relatia cu partenerul este importanta si la ea trebuie lucrat mereu, la fel cum trebuie procedat si in cazul relatiilor cu prietenii intimi, cei care v-au demonstrat, in repetate randuri ca va pot fi alaturi in momente dificile.



Taur

In ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii, astazi ar trebui sa fiti foarte atenti ce si cui povestiti. Exista numeroase persoane dispuse sa va asculte, insa nu intotdeauna din motive altruiste, asa cum ati putea crede. Nu puteti considera ca toata lumea este rauvoitoare la adresa voastra; asta ar fi gresit. Insa trebuie sa fiti constienti ca fiecare isi urmareste propriile obiective, ca fiecare are o agenda proprie pe care trebuie sa o indeplineasca. In relatia cu partenerii, este foarte posibil sa apara unele memente mai dificile; nu prea suportati bine critica si, mai ales daca este facut pe un ton ceva mai ridicat, mai agasat, exista posibilitatea de a va pierde rapid cumpatul si de a face greseli pe care le veti regreta mai tarziu. Din pacate, firea voastra vulcanica va poate determina, foarte usor, sa faceti greseli de acest gen.



Gemeni

Nu va fi o zi usoara, din punct de vedere profesional, in ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii. Toate aceste probleme ar putea sa va tina departe de cei dragi, care si ei, la randul lor, s-ar putea sa aiba nevoie de prezenta voastra alaturi de ei. Faptul ca nu va veti putea rupe asa de usor de chestiunile profesionale ar putea sa va aduca ceva tensiuni in viata personala; ati putea sa explicati situatia, in multe dintre cazuri veti fi intelesi. Insa, daca o astfel de situatie se perpetueaza de mai multa vreme, este foarte posibil ca situatia sa se acutizeze mult mai mult decat v-ati fi asteptat. Se poate sa va aflati in situatii in care sa nu vedeti, pe moment, solutii de iesire; nu este cazul sa disperati. Ganditi-va ca Dumnezeu, atunci cand inchide o usa, mereu lasa deschisa o fereastra!



Rac

Existenta unui context astral mai tulbure va face sa inregistrati si voi, la randul vostru, unele tulburari de atitudine, de comportament, care ar putea se deranjeze destul de mult pe cei din jur. Unii s-ar putea, pur si simplu, sa va ignore, dar, cu siguranta, vor exista si alte persoane, care ar putea sa va dea peste nas. In acest caz, potentialul izbucnirii unor conflicte semnificative este destul de mare. Puteti sa va bazati, fara indoiala, pe sprijinul celor dragi, care va cunosc ceva mai bine si stiu ca, uneori, mai aveti si astfel de stari; nu va bazati, insa, ca rabdarea lor va putea fi pusa la incercare, la infinit. Labilitatea psihica va face tematori, nu mai aveti acelasi curaj de a actiona, asa ca ziua va fi marcata, in general, de o stare de insecuritate, care va va altera buna dispozitie.



Leu

Astazi va fi bine sa va aplecati, cu ceva mai multa atentie, asupra vietii conjugale, asupra relatiei cu partenerul. Nu cautati cauzele in mediul extern, desi ar putea sa existe si unii factori de acest gen care sa-si manifeste influenta. In principal, insa, ar fi bine sa priviti ceva mai bine in ograda proprie, sa vedeti ce anume ar putea sa nu fie in regula la voi acasa, lucruri care sa influenteze, in mod negativ, evolutiile din viata sentimentala. S-ar putea sa fiti uimiti sa descoperiti ca tocmai voi sunteti cauza pentru care anumite lucruri nu merg deloc asa cum ar trebui, caz in care va fi nevoie sa va reevaluati, in mod substantial, atitudinea.



Fecioara

Din pacate, contextual astral arata ca astazi se coalizeaza cam multe elemente negative impotriva voastra, care pot sa va strice, in mod categoric, buna dispozitie. Nu este bine sa va amestecati in conflictele care nu va privesc; este recomandabil ca, chiar si atunci cand sunteti implicati, sa adoptati o atitudine concilianta, asa incat sa potoliti spiritele, nu sa le inflamati. Situatia familiala va necesita ceva mai multa atentie ca de obicei; exista potential ca unele evenimente domestice sa va acapareze destul de mult. A doua parte a zilei va fi mult mai solicitanta si va trebui sa va ganditi cum sa faceti fata mai bine, asa incat sa va ramana si un timp necesar pentru a va destinde, pentru a va reveni.



Balanta

Programul mai incarcat al zilei de astazi ar putea pune mare presiune pe voi. Stresul isi va spune cuvantul si-si va pune amprenta asupra dispozitiei voastre, dar si asupra starii voastre fizice. Este important sa va acordati timpul necesar pentru a face pauze, pentru a va detensiona, asa incat sa puteti face fata acestor presiuni. Locul de munca va fi, frecvent, scena unor situatii ce trebuie solutionate urgent, prin adoptarea unor decizii rapide si concise. Veti fi norocosi daca veti gasi sprijin la unii colaboratori, care sa va secondeze in momentele mai dificile si sa va acorde suportul lor. Este un moment potrivit pentru a lucra in sensul revigorarii relatiei de cuplu; depinde de voi sa schimbati monotonia cu ceva mai vesel, mai revigorant.



Scorpion

Este foarte posibil ca astazi sa apara in peisaj persoane care sa incerce sa va strice buna dispozitie, printr-o atitudine nepotrivita sau prin vorbe nelalocul lor. Este recomandabil sa interveniti prompt pentru a pune la punct astfel de tentative, mai ales daca autorii insista foarte mult in demersurile lor negativiste. Este bine sa aveti o parere buna despre voi, fara a deveni infatuati, din aceasta cauza. Increderea in sine va poate fi de ajutor in evolutiile voastre profesionale si personale. In acest ultim domeniu al vieti voastre, va exista o umbra de suspiciune care va plana asupra relatiei de cuplu; daca nu veti face demersurile necesare pentru a limpezi lucrurile, este posibil ca disfunctiile dintre voi si parteneri sa se acutizeze.



Sagetator

Contextul astral al acestei zile va sugereaza sa fiti ceva mai altruisti, sa veniti in sprijinul celor mai putin norocosi ca voi. Poate sa existe o multumire sufleteasca imensa in astfel de demersuri, insa astfel de actiuni trebuie bine organizate, astfel incat sa se intervina exact acolo unde este mare nevoie. Este recomandabil sa aveti si grija de voi, sa nu va suprasolicitati; faceti tot ceea ce puteti, insa in limite rezonabile, atat de timp, cat si de rezistenta. Astazi va fi o zi plina de invataminte, o zi in care veti reusi sa va imbuntatatiti perceptiile despre voi si despre ceilalti, despre ceea ce se intampla in jurul vostru. Va fi meritul vostru sa transformati aceste noi acumulari in alte astfel de actiuni care sa va faca mai buni, mai impliniti.



Capricorn

Nu este cazul sa tot asteptati acel ceva care pare ca nu mai reuseste sa apara; daca veti tot astepta, ba momentul potrivit, ba alte completari, ba o oportunitate mai potrivita, veti ajunge, la un moment dat, sa remarcati ca sunteti intr-o continua asteptare, fara a face, atunci cand trebuie ceva concret, fara a trece la actiune. Mereu exista situatii in care trebuie sa luam hotarari, intr-o directie sau alta si, desi este dificil, este nevoie sa facem acest lucru. Astazi este una din acele zile in care, cel mai bine, este sa actionati. Binenteles, pastrarea echilibrului este esentiala, planificarea, la fel de importanta. Concentrati-va pe acele aspecte pentru care se merita sa va cheltuiti energiile, nu pe detalii nesemnificative.



Varsator

Se pare ca astazi multe lucruri depind de voi, insa nu sunteti siguri cat de intelept este sa interveniti, mai ales in privinta anumitor aspecte. Este posibil sa vi se propuna asocieri, insa nu sunteti destul de convinsi ca acest lucru este benefic sau oportun. Programul vostru de munca va fi destul de incarcat; daca, insa, va veti organiza timpul asa cum trebuie, este imposibil sa nu puteti sa puneti in practica si unele planuri impreuna cu persoane dragi din viata voastra. Este posibil ca un hobby sau o activitate in afara celor obisnuite sa va aduca unele castiguri financiare, care sa va salveze dintr-o situatie mai delicata. Tratati cu atentie pe apropiatii care au nevoie de sfaturi; uneori, este bine sa fiti ceva mai retinuti si sa nu oferiti decat strictul necesar.



Pesti

Unele compromisuri ar putea fi foarte oportune astazi; nu se poate ca lucrurile sa mearga struna si nici ca voi sa afisati o atitudine intransigenta. Trebuie sa fiti flexibili si sa acceptati ca uneori, turnura pe care o pot lua evolutiile pot sa duca solutiile departe de ceea ce ati previzionat voi, la momentul planificarii. In discutiile din cercurile sociale, fiti cat mai clari si concisi, insa oferiti doar informatiile strict necesare, fara a da publicitatii cine stie ce chestii confidentiale, care privesc doar anumite persoane sau anumite situatii. Este un context in care, a fi mult prea deschisi si vorbareti, poate atrage dupa sine pierderi semnificative, atat in plan personal, cat si in plan profesional.