Refuzul Maiei Sandu de a face eventuală coaliție cu PDM înseamnă fie că ea s-a resemnat sub umbrela PPE cu încă 4 ani de opoziţie, fie se are în vedere un eventual scenariu de a da mâna cu omul dirijat şi finanţat de Kremlin

Strategia „batistei pe ţambal”, un moratoriu încheiat în timpul protestelor în privinţa promovării vectorului pro-Occidental al Moldovei cu partidele pro-ruse de către PDA şi PAS, noile mize politice ale lui Joseph Daul şi PPE pe scena politică de la Chişinău, a fost preluată şi de deputaţii popular europeni, se arată într-o amplă investigație de la timpul.md. Spre marea satisfacţie a Moscovei, aceştia lobbează în Parlamentul European suspendarea sprijinului financiar din partea Uniunii Europene pentru reformele de la Chişinău, prevăzute de Acordul de Asociere RM-UE.



Maia Sandu, noua miză a PPE pe scena politică de la Chişinău dă asigurări că nu va face alianţă în viitorul parlament cu PD, chiar şi în cazul în care în noul legislativ se vor regăsi doar PAS (cu sau fără PPDA), PD şi PSRM-ul lui Dodon. Asta în condițiile în care sondajele arătă în mod cert că niciuna dintre aceste entităţi politice nu va putea forma o majoritate parlamentară fără a fi luate în calcul coaliţii de guvernare. ”Asta ar putea însemna fie că ea s-a resemnat sub umbrela PPE cu încă 4 ani de opoziţie, fie se are în vedere un eventual scenariu de a da mâna cu omul dirijat şi finanţat de Kremlin, preşedintele Igor Dodon, după precedentul Roşca-Voronin, aflat deja în palmaresul PPE”, se menționează în investigație.



Până acum toate mizele PPE în Moldova s-au soldat cu eşecuri totale. Toţi liderii politici sprijiniţi de popularii europeni la Chişinău au ajuns fie la puşcărie, fie în morga politică. Asta ne duce la gândul că PPE fie analizează aventurist şi superficial strategia sa politică la Est de Prut, fie unii din conducerea popularilor europeni iau decizii fiind conduşi de interese ascunse şi nu de principiile politicii democratice europene în interesul cetăţeanului, adoptată declarativ de PPE. Este inexplicabil cum şi de ce PPE a reuşit performanţa să o dea de atâtea ori în bară în Moldova şi cu toate acestea să continuie să legitimeze personaje compromise, după exemplele de mai sus: Iurie Roşca, Vlad Filat, Ilan Shor, Veaceslav Platon, Renato Usatîi, Ana Ursachi etc.