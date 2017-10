Investigație: majoritatea celor care au beneficiat în ultimii ani de susținerea PPE au probleme grave cu legea

De-a lungul anilor, una din cele mai mari familii politice din Europa, Partidul Popular European, s-a aliat și a susținut diverse formațiuni politice din Moldova. Uneori însă, fie din necunoștință de cauză, fie din intenții conștiente, PPE a ales să susțină personaje certate cu legea din Moldova. Desprea aceasta scrie ziarul Timpul într-o analiză, care enumeră favoriții PPE din Moldova. „Penalilor” din Moldova le este dedicat un capitol întreg unde sunt menționate personaje din anturajul „raiderului nr. 1 din CSI”, Veaceslav Platon, dar și fostului premier Vlad Filat, condamnat pentru abuz de putere și corupție.



„Reţinerea peste câteva luni la Kiev de către SBU a raiderului Veaceslav Platon a radicalizat şi mai mult poziţia PPE. Grupul s-a poziţionat în calitate de avocat al lui Vlad Filat şi al întregii galerii de penali imlicaţi în „jaful secolului” şi Laundromatul Rusesc, desfăşurat prin MoldIndConBankul de la Chişinău. PPE a început să-i victimizeze pe rând pe toţi, de la Vlad Filat şi până la asistentul raiderului Platon, Mihail Gofman, punând presiune pe guvernarea de la Chişinău ca aceştia să fie scoşi de sub urmărire penală, fapt contrar tocmai principiilor democratice europene, de separare a puterilor în stat. Amintim că Veaceslav Platon, cel pe care s-au apucat să-l sprijine aventurist parlamentarii PPE, este nimeni altul decât raiderul care a spălat prin Moldova între 2012 şi 2014, sub acoperirea fostului şef de departament din cadrul CNA Mihail Gofman şi a altor complici, peste 20 de miliarde de dolari de la Moscova sub protecţia serviciilor speciale ruseşti”, scrie Timpul.



Printre favoriții PPE la Chișinău menționați în articol este și așa-numita „avocată a diavolului”, Ana Ursachi. Aceasta s-a făcut cunoscută pe scena politică de la Chișinău nu doar prin afilierea sa la Partidul „Platforma Demnitate și Adevăr”, controlat și finanțat de mafiotul fugar Victor Țopa, dar și pentru faptul că apărat în instanță pe liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, fugit la Moscova și figurant al unui dosar penal. La fel, Ursachi l-a reprezentat în instanță pe raiderul Veaceslav Platon, învinuit de implicare în schema de spălare a banilor cunoscută drept „Laundromat”. Printre clienții Anei Ursachi se numără și extremistul Grigore Petrenco, liderul organizației „Antifa”, judecat pentru huliganism și atac asupra oamenilor legii.



„Fapt curios, majoritatea din cei care au beneficiat ultimii ani de susţinerea familiei politice a popularilor europeni au probleme grave cu legea. Unul din oaspeţii frecvenţi la deputaţii PPE este avocata controversată de la Chişinău Ana Ursachi. Aceasta este învinuită într-un dosar de omor, tăinuit anterior şi fixat de jurispudenţa CEDO. Atunci când a văzut că taina i-a fost descoperită, Ursachi a fugit peste hotare. Scutul său de protecţie devine acelaşi ca şi în cazul lui Roşca, Filat, Platon şi Usatîi, Partidul Popular European”, se mai menționează în analiza realizată de Timpul.