Beneficiile necunoscute ale plantei indiene moringa

Moringa - planta lăudată pentru beneficiile sale pentru sănătate de mii de ani - este foarte bogată în antioxidanţi şi compuşi fitonutriţionali activi.



Până în prezent, oamenii de ştiinţă au investigat amplu doar o parte din numeroasele beneficii de sănătate oferite de această plantă. Cercetătorul dr. Horaţiu Albu, master în biologia moleculară, ne spune care pot fi efectele benefice ale acestei plante miraculoase asupra sănătăţii noastre.



Moringa este foarte hrănitoare

Moringa, un copac destul de mare indigen în nordul Indiei, vine cu avantajul că aproape toate părţile îi pot fi consumate sau utilizate că ingrediente în diferite medicamentele fitonutriţionale sau remedii tradiţionale pe bază de plante.



Frunzele şi păstăile sunt frecvent consumate în anumite părţi ale Indiei şi Africii. Frunzele sunt o sursă excelentă de proteine, vitamine şi minerale. Astfel, o ceaşcă de frunze proaspete, tăiate conţine 2g proteine complexe şi o proporţie importantă din necesarul zilnic de Vitamina B6 (19%), Vitamina C (12%), Vitamina B2 (9%), Vitamina A (9%) sub forma beta-carotenilor, Fier (11%) şi Magneziu (8%). În ţările occidentale, frunzele uscate şi apoi transformate sub formă de pulbere sau capsule sunt utilizate pentru suplimentare nutriţională.



Păstăile sunt în general mai scăzute în vitamine şi minerale decât frunzele însă excelează în conţinutul de Vitamina C, o ceaşcă de păstăi proaspete aducând 157% din necesarul ei zilnic.



Moringa este bogată în antioxidanţi

Antioxidanţii sunt compuşi care acţionează împotriva radicalilor liberi din corpul nostru. Nivelurile ridicate de radicali liberi şi stresul oxidativ pot contribui la inflamaţie, boli degenerative, îmbătrânire dar şi la apariţia bolillor cronice inclusiv a celor cardiovasculare şi a diabetului zaharat de tip 2.



Mai mulţi compuşi antioxidanţi au fost găsiţi în frunzele Moringa. Astfel, pe lângă vitamina C şi beta-caroteni, Moringa are şi multă quercetina şi acid clorogenic, compuşi fitonutriţionali care pot participa la scăderea tensiunii arteriale şi la îmbunătăţirea nivelului de antioxidanţi din organism.



Moringa poate scădea nivelul zahărului din sânge

Glicemia crescută aduce în timp probleme serioase ale sănătăţii şi reprezintă elementul caracteristic principal al diabetului zaharat. Mai multe studii realizate pe cobai au arătat că Moringa poate ajuta la scăderea nivelului de zahăr din sânge.

Recent, la 30 de femei care au luat 7g de pulbere de frunze de moringa în fiecare zi, timp de trei luni s-a înregistrat o scădere a glicemiei medii cu 13,5%. În plus, într-un studiu mai mic realizat pe pacienţi diabetici s-a constatat că adăugarea a 50 de grame de frunze de Moringa la o masă a redus cu 21% nivelul glicemiilor, efecte care au fost puse cel mai probabil pe seama izotiocianatilor conţinuţi.



Moringa poate reduce inflamaţia

Inflamaţia este răspunsul natural al organismului la diverse agresiuni care lezează ţesuturile. Este un mecanism protectiv esenţial pentru supravieţuire însă dacă se prelungeşte poate deveni o problemă majoră de sănătate conducând la boli cronice, degenerative şi cancer.



„Multe fructe, legume, ierburi şi mirodenii sunt cunoscute pentru efecte anti-inflamatorii. Acestea includ turmeric şi rodii. Frunzele de Moringa, păstăi şi seminţe s-au dovedit a avea şi proprietăţi anti-inflamatorii, care se pot datora şi izotiocianatului”, spune cercet. dr. Horaţiu Albu.



Moringa poate reduce colesterolul

Cantităţile mari de colesterol din sânge au fost asociate cu un risc crescut de boli cardiovasculare. Multe alimente vegetale pot reduce în mod eficient colesterolul. Acestea includ seminţele de în, ovăzul şi migdalele. Atât studiile pe animale, cât şi cele umane au arătat că Moringa poate avea efecte similare de scădere a colesterolului. Moringa oleifera poate reduce nivelul de colesterol din sânge, ceea ce ar trebui să conducă la reducerea riscului de boli de inimă.



Moringa poate proteja împotriva toxicităţii arsenicului

Contaminarea cu arsenic din alimente şi din apa este o problemă în multe părţi ale lumii. Chiar şi orezul care nu este cultivat în condiţii ecologice poate conţine niveluri deosebit de ridicate. Deşi arsenicul din alimente sau apă nu produce simptome de toxicitate imediat, expunerea pe termen lung poate duce la probleme de sănătate.



Studiile indică faptul că expunerea pe termen lung la arsenic poate creşte riscul de cancer şi boli de inimă iar frunzele şi seminţele de Moringa introduse în dieta pot proteja împotriva anumitor efecte ale toxicităţii arsenicului.



Moringa poate ajuta la îndepărtarea apei de retenţie din organism

Medicina tradiţională indiană utilizează de câteva milenii Moringa pentru a trata diferite afecţiuni, dar beneficiile de sănătate menţionate anterior au fost studiate ştiinţific în zilele noaste.



Moringa poate fi integrată extrem de uşor în alimentaţie sub formă de ceai sau pulbere din frunze, având pe deoparte efecte detoxifiante, iar pe de cealaltă realizând o mai bună eliminare a celulitei în timpul dietelor de scădere în greutate, prin dislocarea apei de retenţie din în ţesuturi, uneori apărute şi din cauza alimentaţiei bogate în sare.