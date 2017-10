Maia Sandu îl acuză pe Vlad Plahotniuc că a uzurpat puterea prin faptul că face în fiecare marți ședință la partid și discută problemele țării

Președintele PAS, Maia Sandu, a fost invitată astăzi la Procuratura Generală, să ofere informații suplimentare despre denunțul depus împotriva liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Politicianului i-a fost adus la cunoștință că are statut de martor, dar și despre drepturile și obligațiunile ce îi revin în această calitate.



Sandu îl acuză de Plahotniuc de preluarea controlului asupra instituțiilor statului, mai ales atunci când vorbește din numele acestora în cadrul briefingurilor organizate de PDM. Aceasta deși, potrivit PDM, în cadrul briefing-urilor se discută problemele țării și soluțiile pentru acestea, din perspectiva partidului aflat la guvernare. Totodată lidera PAS a recunoscut că nu are dovezi pentru acuzațiile lansate, ci mai degrabă presupuneri.



„Sunt fapte evocate public, prezumții, dacă vreți, despre faptul că instituțiile statului au fost capturate. Începem inclusiv de la modul cu Parlamentul s-a transformat din Parlamentul reprezentat de mai multe partide, un partid care a luat doar 15% în alegerile parlamentare a ajuns să controleze o majoritate parlamentară. Alte exemple pe care puteți să le citiți și dvs. în acel denunț, dacă doriți să vă informați, o să vedeți inclusiv și din declarațiile președintelui Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, când vine în conferință de presă, mai ales la briefing și vorbește în numele Guvernului, vorbește în numele Parlamentului, vorbește în numele instituțiilor publice care ar trebui să fie independente și să ia de sine stătător aceste decizii”, a declarat Maia Sandu după ce a ieșit de la Procuratura Generală.



Reamintim că astăzi președinta PAS a fost invitată la Procuratura Generală pentru a i se explica răspunderea pe care o poartă în cazul în care denunțul este unul fals. La afel, aceasta a fost informată despre faptul că are statut de martor în cauza penală pornită în baza denunțului depus de aceasta.



„Invitarea la audieri este o măsură necesară, care se aplică în toate cazurile de acest gen în scopul bunei desfăşurări pe mai departe a măsurilor procedurale legale. De asemenea, persoanei care face denunţ sau plângere i se explică răspunderea pe care o poartă în caz dacă denunţul sau plângerea este intenţionat calomnioasă”, se arată într-un comunicat al Procuraturii Generale.



Procurorii mai spus că Maia Sandu nu a dorit să ofere astăzi detalii suplimentare privind fapta denunţată, optând pentru o noua audiere în cursul zilei de mâine.