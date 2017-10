Uleiul de cocos păstrează frumuseţea vedetelor de la Hollywood. Află DE CE

Cu siguranţă te-ai întrebat: Cum reuşesc să-şi menţină frumuseţea vedetele de la Hollywood? Păi bine, astăzi îţi vom deschide secretul şi ingredientele pe care acestea le folosesc pentru a arăta bine. Unul din elementele importante pentru menţinerea frumuseţii este uleiul de cocos. Starurile au un secret pe care şi tu îl poţi folosi: uleiul de cocos.



Pentru a avea efect pozitiv asupra organismului, uleiul de cocos trebuie utilizat cu atenţie şi grijă. Consumul de ulei de cocos nu trebuie exagerat, deoarece acesta conţine grăsimi saturate şi are foarte multe calorii.



Angelina Jolie foloseşte uleiul de cocos şi cerealele integrale pentru micul dejun. Un studiu efectuat recent arată că femeile care au consumat 2 linguriţe de ulei de cocos timp de 12 săptămâni, nu s-au îngrăşat deloc. Din contra, acestea au eliminat o cantitate mare de grăsimi abdominale. Un alt studiu efectuat de Dr. Damien Brady a demontrat că uleiul de cocos poate preveni cariile.



Thalia, Gwyneth Paltrow, Gisele Bundchen folosesc uleiul de cocos pentru a hidrata pielea. Thalia a dezvăluit secretul pielii perfecte: îşi hidratează pielea cu ulei de cocos. Aceasta a afirmat că efectele sunt wow. Gisele Bundchen foloseşte uleiul de cocos pentru linia sa de cosmetică.



Uleiul de cocos are efecte benefice asupra pacienţilor care suferă de dermatită. Totodată, acesta are proprietăţi cicatrizante asupra arsurilor sau altor leziuni ale pielii.



Kourtney Kardashian, Doutzen Kroes, Nicole Scherzinger, folosesc uleiul de cocos pentru a avea un păr frumos şi sănătos. Reţeta care este des utilizată pentru a face o mască de păr conţine: ulei de cocos pur aplicat la rădăcină şi pe lungimea părului, lăsat să acţioneze aproximativ 14ore. Pentru a obţine efectele dorite, uleiul de cocos se aplică pe păr cu câteva ore înainte de culcare, se lasă să acţioneze toată noaptea şi se spală dimineaţa cu şampon şi balsam. Uleiul de cocos poate fi aplicat şi pe părul uscat, într-o cantitate mică, pentru a proteja vârfurile de deshidratare. Însă cel mai bine este să alegi un ulei care nu are proprietăţi de penetrare pentru a acoperi cuticula firului de păr.