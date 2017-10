Ce spun astrele azi, 12 octombrie

Berbec

Intuitia va va fi de mare ajutor astazi; planurile pe care vi le-ati facut pentru aceasta zi, ar putea fi incununate de mare succes, daca va veti baza pe propriile instincte, daca increderea in propriile forte va fi la cote inalte. Nu aveti lipsuri in ceea ce priveste creativitatea si inspiratia, asa ca premisele de a face ceva spectaculos sunt crescute. Relatiile cu prietenii vor fi foarte deschise, iar ajutor din partea acestora veti avea din plin; deciziile importante vor fi sustinute de sfaturi din partea celor dragi. La randul vostru, va trebui sa fiti atenti la nevoile acestor persoane si sa va manifestati si voi, la randul vostru, sprijinul, atunci cand este necesar. Nu va asumati mai multe responsabilitati decat puteti duce; efectul va fi contrar celui asteptat.



Taur

Influentele din partea anumitor persoane s-ar putea dovedi extrem de nocive astazi; nimeni nu spune sa nu-I ascultati pe cei din jur, insa trebuie sa treceti totul prin filtrul vostru propriu, altfel se poate produce un dezastru. Contextul astral al zilei va face susceptibili a fi influentabili, asa ca exista un foarte crescut pericol de a privi lucrurile din perspectiva gresita. Obligatiile restante de mai multa vreme in urma trebuie rezolvate cat mai rapid, pentru ca reprezinta o sursa de mare stres si pentru ca pot sa va aduca probleme neasteptate. Exista potential ca unele lucruri sa se schimbe foarte rapid si s-ar putea sa nu prea puteti tine pasul cu ceea ce se intampla; fiti cat mai pe faza si veti reusi sa gasiti calea de a va indeplini obiectivele.



Gemeni

Daca va veti arata si demonstra flexibilitatea fata de cei interesati, se prea poate sa fiti beneficiarii directi ai unor oportunitati care sa va ajute enorm in munca voastra. Exista insa o problema lagata de motivatie, in ceea ce va priveste pe voi, astazi; lipsa sau dimunuarea acesteia ar putea reprezenta reversul monedei, partea mai putin buna a ceea ce se va intampla astazi. Va trebui sa va triati bine prietenii, pentru ca unii dintre acestia, astazi, ar putea sa va arate o fata pe care nu ati cunoscut-o pana acum la ei, ceva ce ar putea sa nu fie tocmai placut. Este bine sa fiti cat mai realisti cu putinta si sa va stabiliti obiective cat mai clare si mai usor de atins; lasati fanteziile deoparte, asa incat sa nu fiti dezamagiti, la final.



Rac

Astazi veti incepe ziua intr-o stare de stress si agitatie care va va impiedica sa va concentrati, asa cum trebuie, la ceea ce aveti de facut. Se prea poate sa resimtiti, din plin, nevoia de a va departa putin de tot si de toate, de a va linisti pentru a putea face fata responsabilitatilor care va revin. Este foarte periculos sa va lasati in voia sortii, sa credeti ca lucrurile s-ar putea desfasura asa cum va doriti si fara interventia voastra. Reevaluati mereu imprejurarile si prioritatile si ajustati-va actiunile in functie de aceasta; ganditi bine pasii pe care doriti sa-i faceti, asa incat sa nu regretati dupa. Viata sentimentala va fi dominata de incercari de a va gasi sufletul pereche; nu intotdeauna vor fi incununate de success. Cei casatoriti s-ar putea sa aveti unele discutii ceva mai aprinse cu partenerul, in chestiuni asupra carora nu prea reusiti sa ajungeti la un punct comun.



Leu

Nu disperati daca ziua voastra incepe cu semne nu prea bune; contextul astral arata ca lucrurile se vor imbunatati substantial pe masura ce timpul trece. Mai ales ca voi sunteti persoane perseverente, care nu se dau batute asa de usor! In plan profesional, va trebui sa fata unor cerinte ceva mai substantiale, care va vor igreuna munca, schimbandu-va total planurile pe care vi le-ati faurit. Din punct de vedere financiar, va trebui sa va abtineti de la cheltuieli pe produse care nu va sunt absolut necesare si de la investitii pe care nu le-ati studiat suficient de mult pentru a fi siguri. Gesturile deosebite fata de partenerii de cuplu ar trebui sa va ajute sa va apropiati mai mult de acestia; aveti insa grija sa nu fie vorba de suprize care nu le fac placere.



Fecioara

Viata domestica va preocupa foarte mult si nu va veti lasa rugati sa va indepliniti responsabilitatile ce va revin; voua, nativii de sex masculine, va place sa va protejati partenerele, sa le faceti sa se simta in siguranta si iubite. In mare parte, feed-back-ul va fi pozitiv, in ceea ce va priveste, asa incat viata de cuplu se va desfasura armonios, in liniste si fara tulburari semnificative. In plan profesional, ar trebui sa va consultati cu echipa, inainte de a trece la actiune, pentru a fi siguri de implicarea membrilor acesteia. Putine lucruri vor iesi asa cum trebuie, daca va veti incapatana sa le faceti de unii singuri; colaborarea va fi esentiala, atat in proiectele profesionale, cat si in cele de natura sociala.

Balanta

Din pacate, ziua de astazi va fi foarte solicitanta, pentru voi, nativii acestei zodii, din punct de vedere profesional. Leadership-ul nu va este deloc favorabil, ba chiar va incerca sa va impovareze cu toto felul de sarcini, care va vor incarca programul si va vor sili, mai mult ca sigur, la cheltuirea unui timp suplimentar pentru rezolvarea lor. Exista sanse mari ca, la finalul zilei, sa va treziti absolut epuizati si cu foarte putin chef de a va mai petrece timp alaturi de cei dragi. In cele mai fericite cazuri veti fi intelesi decatre cei din jur, insa vor exista si situatii in care, unii dintre voi, vor fi pusi in situatia de a intervene si in planurile facute de parteneri, insa succesul va fi mult diminuat de lipsa voastra de disponibilitate. Aveti grija caci suprasolicitarea va poate imbolnavi!



Scorpion

Graba strica treaba! Nu degeaba se spune acest lucru, iar voi trebuie sa luati avertismentul foarte in serios, avand in vedere ca tendinta generala a zilei, in ceea ce va priveste, este impulsivitatea. Aveti tendinta sa interveniti fara sa stati sa decantati prea bine lucrurile care se intampla in jurul vostru, iar acest lucru va predispune, puternic, la erori. Oportunitatile apparent favorabile trebuie la fel de bine studiate, tocmai pentru a evita eventuale capcane ascunse. Uneori este bine sa luati ceva distanta si sa incercati sa schimbati perspectiva, pentru a gasi solutii mai potrvite problemelor cu care va confruntati. Orice partener apreciaza un gest frumos, o vorba de alint spusa intr-un cadru intim; ganditi-va ca micile gesturi ar putea face diferenta in relatia sentimentala.



Sagetator

Multe persoane binevoitoare isi vor spune, fara sa le cereti, parearea in chestiunile zilei, iar voua va va fi chiar greu sa urmariti pe toata lumea. De asemenea, toata aceasta solicitudine din partea celor din jur, va poate face mai mult rau decat bine, pentru ca v-ar putea supra solicita, atat la nivel fizic, cat si psihic. Nu este bine nici sa ignorati, insa, intr-un astfel de context, spiritul de autoconservare ar putea fi mult mai important. Bazati-va pe propria inspiratie in luarea deciziilor la nivel profesional; ati putea gasi solutii acolo unde va asteptati mai putin, mult mai simplu si mai putin solicitant. Notati-va ideile, analizati-le cu atentie si alegeti ceea ce vi se potriveste cel mai bine. In relatiile sentimentale, ganditi-va ca nu este deloc benefic sa iscati controverse, printr-o atitudine nepotrivita; ce voua nu va place, nu faceti altora!



Capricorn

Este bine ca cei din jur sa va cunoasca punctele de vedere, in chestiunile care ii privesc; actiunile subversive, in afara luminii reflectoarelor, ar putea fi nocive pentru relatiile cu aceste persoane. Cu atat mai mult, in plan profesional, unde va trebui sa va concentrati pe stimularea lucrului in echipa, chiar daca va intereseaza sa va faceti voi insiva remarcati, urmarind anumite scopuri de promovare profesionala. Comunicarea este un element important de utilizat, in numeroasele contexte in care va veti gasi implicati. Inclusiv in viata de familie, este nevoie sa clarificati neclaritatile, sa va exprimti pe intelesul tuturor, asa incat sa nu existe motive de tensionare a situatiei domestice. Cu cat veti fi mai flexibili, cu atat lucrurile isi vor gasi mai rapid rezolvari potrivite.



Varsator

Nu este intelept sa va lasati dusi de val azi, si sa cheltuiti mai mult decat va puteti permite. Ar fi bine sa va bazati la maxim pe lista de cumparaturi, daca aveti de gand sa iesiti la shopping. Este bine ca, azi, sa va luati masuri de precautie in acest sens. Buna dispozitie ar putea sa va revina undeva, la mijocul zilei, determinate de intalnirea cu cineva cunoscut, o persoana draga care este in masura sa va readuca zambetul pe buze. Poate fi persoana potrivita care sa va asculte daca aveti ceva pe suflet, daca aveti nevoie de un sfat, de o indrumare. In plan sentimental, astazi nu va fi deloc o placere sa va simtiti legati de casa, de responsabilitati; sunteti oarecum inconsecventi in privinta asta, iar acest lucru va poate aduce numeroase prejudicii in viata personala.



Pesti

Este bine sa va ganditi la felul in care evolueaza lucrurile si la modul in care doriti sa le influentati; in plan profesional, mai cu seama, este foarte important sa aveti un feed-back in flux continuu, care sa va ajute sa aveti o imagine cat mai realista asupra a ceea ce se intampla. Adaptabilitatea de care veti da dovada va poate ajuta sa dezlegati multe chestiuni incurcate. In plan sentimental, ar fi bine sa fiti cu atat mai flexibili in privinta subiectelor pe care le discutati, sa ascultati cu atentie ceea ce fiecare are de spus si sa incercati sa multumiti pe cei dragi. Anumite chestiuni, insa, ar putea fi generatoare de tensiuni, mai ales din cauza unor puncte de vedere divergente, chestiuni in care disponibilitatea voastra de a face compromisuri este minima.