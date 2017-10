Procurorii belgieni au pus sub acuzare un nou suspect în cazul atacurilor din 2016 de la Bruxelles

Procuratura federală din Belgia a anunţat miercuri că a pus sub acuzare un nou suspect în cazul atacurilor teroriste din 2016 de la Bruxelles, fiind vorba despre un bărbat în vârstă de 39 de ani, relatează site-ul agenţiei The Associated Press.



Autorităţile au precizat că un cetăţean belgian identificat drept Brahim T. "este acuzat de participare la activităţile unei grupări teroriste, asasinate teroriste şi tentative de asasinate teroriste, ca făptuitor, co-autor sau complice".



Suspectul va apărea în faţa unui tribunal din Bruxelles în termen de cinci zile. Procurorii nu au oferit detalii despre legăturile suspectului cu atacatorii sinucigaşi.



Anunţul vine la o zi după ce poliţia belgiană a făcut peste zece percheziţii antiteroriste, în urma cărora patru persoane au fost reţinute. Una dintre percheziţii a vizat un magazin din Bruxelles de unde ar fi fost cumpărate materiale pentru fabricarea bombelor.



Anterior, alte nouă persoane au fost puse sub acuzare pentru legături cu atacurile din 2016. Mohamed Abrini şi Osama Krayem au fost reţinuţi la Bruxelles în luna aprilie a anului trecut.



La 22 martie 2016, capitala Belgiei a fost scena a trei atacuri sinucigaşe coordonate, dintre care două la aeroportul oraşului, iar unul la staţia de metrou Maelbeek, în apropiere de sediul UE. Atentatul s-a soldat cu 32 de morţi şi 340 de răniţi şi a fost cel mai sângeros atac terorist din istoria Belgiei.



Organizaţia teroristă Stat Islamic a revendicat aceste atentate. Atacatorii aveau legături cu teroriştii care au comis atacurile de la Paris din noiembrie 2015.