Leancă, despre întâlnirile lui Dodon cu Putin: nu-mi dau seama ce poți discuta cu asemenea regularitate, mai ales că Dodon nu are pârghii reale și nu am văzut beneficii pentru țara

Prin tot mai frecventele sale întâlniri cu președintele rus, Vladimir Putin, Igor Dodon demonstrează că a luat-o pe calea fostului său șef, Vladimir Voronin. De această părere este vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leancă. Acesta se arată nedumerit de rostul întâlnirilor date, din moment ce Dodon nu are pârghii reale ca să schimbe lucrurile. În opinia lui Leancă, relația foarte apropiată dintre Dodon și Putin repetă istoria din primul mandat al fostului președinte Vladimir Voronin.



„Doar două cuvinte despre această intensitate a relațiilor dintre cei doi președinți – nimic nou sub soare. Aduceți-vă aminte de 2001 când, cetățeanul Voronin a devenit președinte al Republicii Moldova și în primul an la fel s-au întâlnit de șase ori. Care au fost efectele pentru Republica Moldova? Și atunci nu aveam această discrepanță între Guvern și președinte”, a declarat Leancă într-un interviu pentru Radio Europa Liberă.



Leancă se arată nedumerit de regularitatea cu care se înâlnesc cei doi președinți și de subiectele pe care le discută ei, mai ales în condițiile în care președintele Dodon nu are multe pârghii să influențeze lucrurile în țară.



„Eu sunt adeptul dialogului, sunt convins că la întrevederi de acest gen pot fi rezolvate anumite probleme, doar că știți cum e: când ești prea aproape de soare, arzi - când ești prea departe – intri într-un proces de hibernare care poate rezulta la fel în moarte, pentru că îngheți. Această intensitate creează suspiciuni. Nu-mi dau seama ce poți discuta cu asemenea regularitate, mai ales că Dodon nu deține pârghii reale nici pe domeniul politicii interne, nici pe cel al dimensiunii externe; nu am văzut, deocamdată, beneficii nici pentru capacitatea noastră de a exporta nestingherit pe piața rusească de mărfuri…”, a mai declarat Leancă.



Vicespeakerul Parlamentului a destructurat de asemenea „miturile”, pe care le promovează Președintele, care susține că datorită apropierii de Rusia, pe care tot insistă, țara noastră și-a sporit exporturile spre Rusia de „3-4 ori”.



„Se laudă că din momentul în care a devenit președinte, de trei sau patru ori, așa scrie acolo, de trei-patru ori. Deci, această înseamnă că, dacă în anul 2016 în această perioadă exportam, să zicem, de 100 de milioane de dolari, anul acesta înseamnă că am exportat de 300 sau 400 de milioane de dolari. În primul rând, această 3 sau 4 deja te pune să ai o anumită neîncredere și când te uiți la statistică… Am văzut ultimele cifre – exportul a crescut cu 12 la sută”, a precizat Leancă.



Acesta este de părere că Dodon va avea să răspundă și pentru declarațiile sale scandaloase despre integritatea teritorială a Ucrainei. Or, ținându-i isonul Moscovei în acest sens, Dodon recunoaște automat problemele integrității teritoriale a Moldovei.



„Chiar și acum anumite declarații scandaloase făcute și înainte de asta pe relația cu Ucraina – un subiect care ar trebui să fie pentru noi o vacă sfântă, dacă doriți, integritatea teritorială a Ucrainei, fiindcă în momentul în care pui la îndoială integritatea Ucrainei, implicit recunoști că și Moldova are o problemă în acest sens și nu neapărat trebuie să ne respecte această integritate alții, cum ar fi Federația Rusă”, a mai declarat Iurie Leancă în interviul său pentru Radio Europa Liberă.