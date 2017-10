Ziua care poate schimba istoria Spaniei. Cum joacă separatiştii cartea independenţei Cataloniei

Liderul Cataloniei, Carles Puigdemont, va apărea marţi în faţa Parlamentului pentru a „informa asupra situaţiei politice actuale". Odată deschise lucrările, orice fel de scenariu este posibil, inclusiv o declaraţie unilaterală de independenţă.



Toate privirile sunt acum aţintite asupra lui Puigdemont, care are ultimul cuvânt şi care acum încearcă să găsească o soluţie pentru aplicarea rezultatului referendumului prin care peste 90% dintre votanţi au optat pentru separarea de Spania. Reprezentanta Partidului Democrat European Catalan, Marta Pascal, a asigurat că Guvernul va înclina spre „o declaraţie simbolică de secesiune".



Liderul separatiştilor catalani a fost întotdeauna un adept al independenţei şi puţini sunt cei care se îndoiesc de faptul că acesta ar putea aplica rezultatele consultării populare din 1 octombrie. În cele mai recente apariţii televizate acesta nu a dat detalii despre planurile pe care vrea să le pună în practică imediat după referendum şi nici nu a spus, concret, dacă se va afla sau nu marţi în plenul Parlamentului pentru declararea independenţei. „Posibilitatea unei declaraţii de independenţă este prevăzută în Legea referendumului, ca o metodă a aplicării rezultatelor. Prin urmare, vom aplica ceea ce prevede legea", a spus acesta. Un reportaj anunţat de TV3 va detalia poziţia lui Puigdemont şi se va încheia cu un apel al liderului catalan către Guvernul Rajoy de a accepta o negociere. „Am deschis porţile medierii şi am spus că există mai multe opţiuni de temperare a situaţiei decât cele care ne-au fost prezentate. Însă trec zilele şi dacă statul spaniol nu răspunde în mod pozitiv, noi vom face ceea ce am venit să facem".



Manifestaţia uriaşă care a avut loc duminică la Barcelona a pus şi mai multă presiune, în pragul adoptării unei posibile declaraţii de independenţă. Guvernul a privit de la distanţă cea mai mare demonstraţie de forţă organizată de cei care se opun separării Cataloniei de Spania.



Secretomania din jurul planurilor liderului catalan a fost ieri spulberată de o declaraţie a reprezentantei Partidului Democrat European Catalan, Marta Pascal, care a explicat pentru BBC că Puigdemont va opta, cel mai probabil, pentru o „declaraţie simbolică" în care Puigdemont va recunoaşte în faţa Camerei validitatea rezultatului referendumului, dar nu va declara independenţa şi formal. Seara trecută, însă, surse din cadrul partidului au asigurat că aceştia au solicitat o rectificare postului britanic BBC, considerând că declaraţia a fost „interpretată eronat". Susţinătorii independenţei au criticat, însă, vehement această posibilitate. „Nu există o declaraţie retorică posibilă în faţa celor două milioane de oameni care pe 1 octombrie şi-au apărat votul cu propriul trup", a precizat anticapitalista Mireia Boya.