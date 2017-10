Fost consilier al lui Băsescu: Preluarea controlului la frontiera cu Ucraina, un obiectiv esențial al oricărui stat serios

Autoritățile de la Chișinău au făcut un pas crucial pentru preluarea controlului frontierei de stat a Republicii Moldova. De această părere este analistul politic Iulian Chifu, fostul consilier prezidențial în România. Potrivit lui, săptămâna trecută a mai marcat încă un punct în drumul Republicii Moldova spre preluarea controlului la frontiera de stat, un obiectiv esențial al oricărui stat serios, de această dată fiind vorba despre zona de frontieră cu Ucraina, aflată sub controlul autorităților separatiste.



”Deja exista preluarea controlului la punctul de trecere a frontierei Cuciurgan-Pervomaisk, un pas care a permis controlul mixt la acel punct de frontieră și un test al funcționării cooperării bilaterale la frontieră comună. Întregul demers este și un test pentru Kiev, care se gândește, în perspectivă, la propriile demersuri necesare pentru preluarea controlului asupra frontierei sale de stat cu Federația Rusă și reintegrarea teritoriului subiect al agresiunii militare din Estul Ucrainei. De această dată, acordul vizează întreaga frontieră de stat dintre Republica Moldova și Ucraina, un pas esențial și obligatoriu”, scrie Chifu.



Fostul consilier al lui Traian Băsescu face referire la acordul semnat între guvernele de la Chișinău și Kiev, privind controlul în comun al persoanelor, mijloacelor de transport, mărfurilor și obiectelor în punctele comune de trecere a frontierei de stat moldo-ucrainene. Documentul stabilește noi forme de interacțiune între instituțiile de control la frontieră în vederea simplificării formalităților și procedurilor birocratice, asigurând, totodată, securitatea și respectarea suveranităţii, integrităţii teritoriale și inviolabilitatea frontierelor de stat.



”Rezultatul este unul clar și vizează în mod implicit reintegrarea regiunii separatiste în spațiul economic, juridic și legal comun al Republicii Moldova. Practic, preluarea controlului frontierei de stat este una dintre atribuțiile fundamentale ale statului. Vorbim despre o reintegrare graduală și pașnică a întreg teritoriului Republicii Moldova sub controlul autorităților legitime de la Chișinău, odată ce deja cetățenii și companiile care fac exporturi au intrat în aceste reguli”, este de părere analistul politic.



Trebuie remarcat că, pe această direcție, Chișinăul are o problemă majoră reprezentată de către Președintele Igor Dodon, ale cărui poziții favorizează nu numai propaganda rusă, dar afectează și legitimitatea acestor gesturi, normale pentru un stat serios. ”Abordarea inexplicabilă a poziției unui stat prin favorizarea separatismului, separatiștilor și a unei puteri străine, Federația Rusă, este descalificantă și în măsură să reprezinte încălcarea jurământului făcut pe Constituția Republicii Moldova la instalarea în funcție de Președinte, fiind și premisa pentru constatarea subminării puterii în statul Republica Moldova, a elementelor constitutive ale infracțiunii de Înaltă Trădare de stat de către Președintele Igor Dodon. Deci și aici, Republica Moldova nu are cum să obțină susținerea internațională pentru demersurile sale legale și legitime cât timp nu declanșează demersurile pentru aducerea situației interne în cadrul constituțional și aducerea la ordine a propriului președinte ales”, notează analistul politic.