Un tanar moldovean a facut senzatie la un concurs de talente din Italia. Ion Dodon a iesit pe scena, iar in momentul in care a inceput sa cante, juratii au ramas fara cuvinte. Dupa ce a interpretat piesa tanarul a fost aplaudat in continuu, astfel a trecut in etapa urmatoare a concursului.

Moldoveanul a ales sa cante celebra piesa "Parlami d'Amore Mariu". In momentul in care tanarul a inceput sa cante atat publicul, cat si juratii au ramas fascinati.AMBIANTA Dupa ce a interpretat piesa tanarul a fost aplaudat in continuu.

Ion a fost laudat de jurati pentru prestatia impesionanta. Astfel ca a trecut in etapa urmatoare a concursului.

Rudy ZERBI, MEMBRU JURIU: "Pur si simplu - perfect."

Maria de FILIPPI, MEMBRU JURIU: "Mi-a placut vocea si alegerea pe care ai facut-o. Iti straluceau ochii cand cantai."

Gerry SCOTTI, MEMBRU JURIU: "Tu esti o persoana extrem de draguta. Mi-a facut placere sa te cunosc."

Ion are 25 de ani si este originar din Chisinau. In Italia a ajuns acum 11 ani. Lucreaza la o fabrica de prelucrarea a fierului. Spune ca pasiunea pentru muzica vine din familie.

Ion DODON: "Primele piese au fost cantate pentru strabunica mea. Luam bastonul si il puneam la gura de parca era microfon. E primul concurs de asa nivel la care am participat.Foarte multe felcitari primesc. Multumesc tuturor."

Nu are studii muzicale insa a facut cateva ore de canto. Stie sa cante la mai multe instrumente.

Ion DODON: "Cant la pian si la chitara."

Moldoveanul spune ca fratele sau este cel care l-a motivat sa participe. Piesa i-a fost dedicata lui, deoarece acesta a murit la scurt timp dupa ce Ion s-a inscris in concurs.

Ion DODON: "Este o piesa care ne leaga. A fost un cadou."

Desi are acelasi nume ca si presedintele, tanarul spune ca nu este ruda cu Igor Dodon.

Ion DODON: "Nu am cautat sa vad daca suntem rude."