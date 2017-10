Ministerul Justiției a cerut expertiza Consiliului Europei privind Regulamentul de publicare a hotărârilor judecătorești: A devenit subiect de speculații

Ministrul Justiției, Vladimir Cebotari, anunță că regulamentul privind publicarea hotărârilor judecătorești, contestat de mai multe organizații medie și neguvernamentale, va fi supus unor dezbateri suplimentare.



Ministrul constată că documentul a devenit subiect de speculații și, din acest motiv, a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să nu examineze regulamentul la ședința de mâine. Vladimir Cebotari a scris pe pagina sa de pe Facebook că a cerut experților Consiliului Europei să vină cu aprecierea proiectului, astfel încât documentul final să fie aliniat standardelor europene.



„Observ interesul față de proiectul CSM privind “depersonalizarea” hotărârilor judecătorești, dar și speculațiile care au fost lansate în această privință și mă simt obligat să intervin cu următoarele precizări:



1. Am solicitat CSM să nu examineze și să nu aprobe mâine proiectul de Regulament privind publicarea hotărîrilor judecătorești și am susținerea colegilor în acest sens;



2. Proiectul Regulamentului va continua să fie discutat, inclusiv cu experți străini, pentru a fi siguri că avem cele mai bune standarde internaționale transpuse;



3. Chiar azi, în cadrul unei discuții la Consiliul Europei, am solicitat asistența pentru expertizarea proiectului Regulamentului, pentru a asigura o corespundere cu practica statelor membre a Consiliului Europei și în mod special a statelor membre a Uniunii Europene”, a scris ministrul.



Mesajul vine ca o reacție la anunțul mai multor jurnaliști, reprezentanți ai unor ONG-uri și avocați de a protesta mâine, la CSM, față de adoptarea Regulamentului privind publicarea hotărârilor judecătorești. Aceștia afirmă că documentul prevede anonimizarea în hotărârile judecătorești publicate pe portalul web al instanțelor judecătorești a identității tuturor persoanelor fizice. În opinia lor, acest lucru ar reprezenta o îngrădire a accesului la informații.