Voce din diasporă, despre prestația lui Andrei Bolocan la iUmor: „Nu mai plătiți „lumina” pentru că este foarte slabă şi o să orbiți. Moldova, i-Prostie!”

Prestația soțului Natei Albot, Andrei Bolocan, la un show de umor din România a stârnit reacții negative nu doar în rândul juraților, dar și conaționalilor așa-zisului comediant. Teodor Bucătari, un moldovean stabilit în Marea Britanie, se arată indignat de faptul că în timp ce unii cetățeni îi finanțează vlogul, mai ales cei care muncesc din greu peste hotare, Bolocan are asemenea prestații de prost gust.



„Cuplul Albot – Bolocan o să organizeze festivaluri de swingereală pipărată cu fashion şi glamour, pe terenuri cu flori de levănțică şi semințe de bostan, iar voi mai departe o să vă creşteți hemoroizii, şofând TIR-uri prin SUA şi riscând să derapați în şanțurile de gheață din Montana sau să vă opintiți spinările în depozitele şi pe şantierile de construcție din Marea Britanie, or să ştergeți deşeurile biologice din urma pensionarilor italieni. Şi dacă vreți în continuare să alimentați financiar, pe Patreon, absurditățile delirice a lui Andrei Bolocan, atunci vă zic… Evrika! Moldova, i-PROSTIE!”, scrie Bucătari într-un editorial pentru portalul Telegraph.md.



În același timp, autorul se întreabă de ce bloggerul a fost printre cei care a criticat mai mulți artiști moldoveni pentru că s-au expus în favoarea votului mixt, îndemnându-i să nu se implice în politică, pe când însăși el abordează constant teme politice.



„Când s-au început dezbaterile publice vis-a-vis de schimbarea sistemului electoral, mai mulți artişti autohtoni s-au pronunțat pozitiv asupra proiectului de a reforma sistemul electoral din țară. Mă refer la Iurie Sadovnic, Anastasia Lazariuc, Mihai Ciobanu, Zinaida Julea – personalități puternic calibrate în industria muzicală autohtonă.



Mai mulți exponenți ai societății civile, în care întră şi psiho-vaginalul Andrei Bolocan, au aruncat săgeți în artiştii menționați mai sus, spunându-ne că ei trebuie să-şi caute de lucru în propria grădină, fără să se implice în jocuri de politică.



Eu doar am o întrebare. Andrei Bolocan ce merite deosebite, extraordinare şi formidabile a realizat pentru țară că şi-a auto-conservat dreptul de a reprezenta „lumina” din țară? Andrei Bolocan poate şi este puternic în ştiințe biologice de penis în penis, vagin în vagin și penis în vagin, dar şi-a pierdut orice drept moral de a exporta ideii de reformare a politicii naționale”, mai scrie Teodor Bucătari.



Amintim că la iUmor, Bolocan s-a prezentat cu o piesă despre fiica sa de doi ani, în care a cântat despre penis și vagin.



Din toată piesa care s-a vrut să fie de umor, juriul a spus că reținut doar că este despre penis și vagin. Jurații i-au reproșat că nu are nimic prin ce să impresioneze: nici refren, nici început, nici sfârșit și l-au trimis acasă pentru că ”acest penis-vagin pare lipsit de conținut”.