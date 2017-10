„Opoziția are ușă de monolit și draperiile la geam trase”. Așa a înțeles opoziția susținută de PPE că trebuie să dialogheze cu guvernarea

Președintele Parlamentului, Andrian Candu, consideră că așa-zisa „rânză” a moldoveanului, dar și răutatea nu vor permite opoziției să se consolideze și să-și găsească liderul care să vocifereze propunerile constructive. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Replica. Acesta a mai explicat cum va funcționa conceptul de „Guvern din umbră”, în cadrul căreia liderul opoziției va avea acces la toate ședințele Parlamentului, Guvernului, etc. și va putea să vină cu critici și soluții constructive.



„Liderul opoziției, nu contează – parlamentară sau extraparlamentară, dar liderul opoziției va fi prezent de fiecare dată la ședințele Biroului Permanent al Parlamentului. Liderul opoziției va fi prezent la ședințele Consiliului pentru Securitate Națională. Liderul opoziției va avea acces la acțiunile și inacțiunile Guvernului și mai ușor atunci poate să-și formuleze propunerile, să critice cu adevărat greșelile și să vină cu propuneri de alternativă. Să vină în fața cetățenilor și să spună: „uitați-vă ce face guvernarea pentru că știu că sunt acolo și văd, nu sunt de acord cu ce face guvernarea și de aceea noi propunem 1, 2, 3, 4. În lume se mai folosește noțiunea de „Guvern din umbră”, guvern de opoziție sau cabinet de opoziție. Noi avem 9 miniștri și opoziția are 9 miniștri. Și fiecare așa numit ministru din opoziției, fie că e vorba de finanțe și așa mai departe , vine și critică, vine cu soluții de alternativă față de ceea ce face adevăratul ministru. Vă închipuiți ce democrație va fi și ce maturitate și ce înțelepciune va fi și în acțiunile guvernării și a opoziției?”, a declarat speakerul Andrian Candu.



Totodată Candu se teme că formatul propus de guvernare nu va fi posibil de implementat, din cauza că „rânza” moldoveanului și răutatea nu va permite opoziției să se reunească împrejurul unui lider și să se organizeze.



„Frică mi-i însă că „rânza moldoveanului” este așa de mare și invidia și răutatea asta, plus faptul că probabil chiar este greu să te organizezi, să pui patru-cinci partide, ele să discute în mod înțelept și să spună „uite ăsta este liderul nostru, al opoziției, dați-i lui respectivele competențe”. Cred că trebuie să mai treacă o generație”, a adăugat speakerul.



În concluzie, Andrian Candu a afirmat că Moldova are nevoie de o opoziție constructivă. ”Noi am lansat invitația. Mingea este pe terenul partidelor de opoziție. Rămâne să-și desemneze căpitanul”, a conchis președintele Parlamentului.