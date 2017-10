Frumoasă și fidelă! Ea este „creierul” din spatele imaginii lui Kim Jong-un

Kim Yo-jong a primit o funcție importantă – nu este menționată și natura ei - în cercul restrâns al decidenților din biroul politic al Partidului Muncitorilor, devenind astfel, oficial, a doua cea mai influentă femeie din Coreea de Nord, după soția liderului de la Phenian, Ri Sol-ju, transmite The Guardian.

Yo-jong este cu patru ani mai mică decât fratele ei și a fost destul de rar văzută în public. Asta până în 2010, când a apărut într-o poză făcută la o conferință a Partidului Muncitorilor. Un an mai târziu, tânăra avea să devină o prezență obișnuită în anturajul tatălui ei, fostul dictator Kim Jong-il. Însă abia în martie 2014, Yo-jong a ajuns să fie menționată în comunicatele de presă ale agenției de stat nord-coreene. Mai mult, în același an, a circulat și zvonul că, pe fondul problemelor de sănătate care l-au obligat pe Kim Jong-un să se retragă o vreme de sub reflectorul public, Kim Yo-jong ar fi primit frâiele statului în perioada de absență prelungită a fratelui ei.

La sfârșitul lui 2014, Yo-jong urca la manetele departamentului de propagandă și agitație al Partidului Muncitorilor, în calitate de director adjunct, fiind responsabilă cu gestionarea cultului personalității lui Kim Jong-un.

Una dintre „loviturile” de PR care îi sunt atribuite lui Yo-jong este ipotetica relație de prietenie dintre fratele ei și fostul star NBA Dennis Rodman.

Experții susțin că noua treaptă ierarhică a lui Yo-jong nu depune mărturie doar pentru încrederea pe care o are Kim Jong-un în sora lui, ci scoate și la iveală faptul că mătușa liderului de la Phenian, Kim Kyong-hui, pe care înlocuit-o tânăra, nu avea un rol activ în actualul regim. Kyong-hui, o reminiscență a conducerii lui Kim Jong-il, a fost mai degrabă tolerată decât integrată în procesul decizional.

„Regimul lui Kim Jong-un și-a încheiat coabitarea cu rămășițele regimului anterior al lui Kim Jong-il, prin efectuarea unei înlocuiri generaționale în posturile-cheie ale partidului de elită”, a explicat pentru agenția de știri Yonhap un specialist în studii nord-coreene, Kim Yong-hyun din cadrul Universității Dongguk din Seul.

Ca în cazul multor membri ai regimului de a Phenian, și informațiile biografice legate de Yo-jong sunt greu de verificat.

Unele voci susțin că tânăra ar avea 20 de ani, în timp ce alte surse spun că ar fi împlinit vârsta de 30 de ani. Potrivit unor relatări din presa internațională, sora lui Kim Jong-un ar fi urmat școala generală în Berna, Elveția, la sfârșitul anilor 1990 și, ani mai târziu, cursurile prestigioasei Universități Kim Il-sung din Phenian.