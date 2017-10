Ce îţi rezervă zodiacul chinezesc în ultima parte a anului

Zodiacul chinezesc este bazat pe calendarul lunar, fiecare zodie repetându-se o dată la 12 ani. Zodiile sunt simbolizate de câte un animal. Conform legendei, ordinea semnelor a fost determinată de o întrecere a animalelor, câştigată de un şobolan isteţ.



Șobolan

Anul naşterii: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Numere norocoase: 2, 3

Culori norocoase: galben, albastru, verde

Flori norocoase: crin, violete

Femeile născute sub semnul şobolanului sunt deştepte, fermecătoare şi curioase. Eşti motivată de bani.

În lunile ce urmează ai mari şanse să îţi întâlneşti sufletul-pereche, dar și de a fi promovată în carieră. Pe plan financiar îţi va merge extrem de bine, atât timp cât nu cedezi tentaţiilor.



Bivol

Anul naşterii: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Numere norocoase: 1, 9

Culori norocoase: roşu, albastru, mov

Flori norocoase: lalea, floare de piersic

Femeile din semnul bivolului sunt puternice şi au calităţi de lider. Eşti o persoană destul de încăpăţânată.

În următoarea perioadă vei avea multe ocazii de a cunoaşte potenţiali parteneri. Vei fi foarte ocupată la serviciu, dar vei reuşi să faci faţă, deoarece eşti organizată şi ambiţioasă. Ai grijă la bani! Dacă eşti nechibzuită, s-ar putea să ai mari probleme!



Tigru

Anul naşterii: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Numere norocoase: 1, 3, 4

Culori norocoase: gri, albastru, alb, portocaliu

Flori norocoase: cineraria, anthurium

Femeile din zodia tigrului sunt independente şi respectate. În ciuda faptului că eşti curajoasă, ai o latură sensibilă, vulnerabilă.

În lunile următoare, vei fi plăcut surprinsă pe plan sentimental, este posibil să îţi întâlneşti marea dragoste! Este momentul potrivit să începi afacerea la care visezi de mult timp. Economiseşte banii, pentru că îţi vor fi de folos pe viitor.



Iepure

Anul naşterii: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Numere norocoase: 3, 4, 9

Culori norocoase: roşu, albastru, violet, roz

Flori norocoase: gura-leului, crin

Nativii din zodia iepurelui sunt sinceri şi binevoitori. Ai face orice ca să eviţi conflictele.

În perioada următoare îţi va merge excelent din punct de vedere sentimental, vei avea ocazia să petreci mai mult timp cu partenerul tău. La muncă trebuie să te fereşti de conflicte. Este timpul să te gândeşti la investirea banilor pe care i-ai economisit.



Dragon

Anul naşterii: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Numere norocoase: 1, 6, 7

Culori norocoase: galben, gri

Flori norocoase: zambilă

Dragonii sunt energici şi inteligenţi. Eşti perfecţionistă şi urăşti ipocrizia.

La sfârşitul acestui an, vei avea timp suficient timp pentru a-ţi întări relaţia, iar dacă eşti singură, îţi va fi dificil să alegi bărbatul potrivit, deoarece ai mulţi admiratori. Vei avea parte de noroc în carieră, visurile tale vor deveni realitate. Trebuie să munceşti din greu pentru stabilitate financiară, s-ar putea să treci printr-un moment dificil.



Șarpe

Anul naşterii: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Numere norocoase: 2, 8, 9

Culori norocoase: roşu, negru

Flori norocoase: orhidee, cactus

Cei născuţi în semnul şarpelui sunt înţelepţi şi descurcăreţi. Eşti o fire romantică, cel mai mult îţi doreşti stabilitate.

Până la sfârşitul anului, dacă reuşeşti să fii mai deschisă, îţi vei întâlni sufletul-pereche! Bucură-te, pentru că vei avea parte de o mărire de salariu sau chiar de o promovare! Cu puţin noroc, până vine anul următor, vei scăpa de datorii.



Cal

Anul naşterii: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Numere norocoase: 2, 3, 7

Culori norocoase: galben, maro, mov

Flori norocoase: gălbenele, iasomie

Femeile născute sub semnul calului sunt prietenoase şi puternice. Îţi place să îţi susţii opiniile, indiferent de ce cred cei din jur.

Pe plan profesional îţi va merge bine, vei avea în sfârşit parte de stabilitatea mult visată. Nu vei suferi pierderi financiare. Este un moment prielnic să investeşti bani într-o pasiune sau hobby mai vechi.



Capră

Anul naşterii: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Numere norocoase: 3, 4, 9

Culori norocoase: verde, roşu, violet

Flori norocoase: garoafă, primulă

Femeile ce s-au născut în zodia caprei sunt creative, inovatoare. Îţi place să îţi pui ideile în practică ideile şi iubeşti arta.

În ultimele luni ale anului, vei avea parte de o surpriză plăcută pe plan sentimental, relaţia cu partenerul tău va trece la nivelul următor. Dacă îţi doreşti să faci o schimbare în carieră, acum este momentul potrivit. Cheltuieşte mai puţin şi pune bani deoparte.



Maimuță

Anul naşterii: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Numere norocoase: 1, 8, 7

Culori norocoase: alb, galben, albastru

Flori norocoase: crizantemă, allium

Nativii din semnul maimuţei sunt amuzanţi şi prietenoşi. Iubeşti să fii admirată pentru munca ta şi urăşti persoanele false.

Ţi-ai propus ca până la sfârşitul anului să ai parte de cea mai intensă experienţă amoroasă de până acum. Acest lucru se poate întâmpla doar dacă eşti dispusă să rişti. Dacă nu mai suporţi monotonia job-ului tău, este momentul să fii suficient de curajoasă şi să îţi găseşti adevărata cale. Cheltuieşte-ţi responsabil banii.



Cocoș

Anul naşterii: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Numere norocoase: 5, 7, 8

Culori norocoase: galben, auriu, maro

Flori norocoase: gladiolă, celosia creasta cocoşului

Cocoşii sunt sinceri şi muncitori. Nu îţi place să te bazezi pe alţii, preferi să înfrunţi singură problemele.

În această perioadă ai parte de încercări dificile pe plan romantic. Dacă îţi doreşti să continui, este necesar să faci sacrificii. Vei avea parte de multe surprize plăcute la muncă. Veniturile rămân stabile, dar trebuie să elimini cheltuielile inutile.



Câine

Anul naşterii: 1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Numere norocoase: 3, 4, 9

Culori norocoase: verde, roşu, mov

Flori norocoase: trandafir, orhidee

Asemenea câinilor, persoanele născute sub acest semn sunt loiale şi oneste. Îţi faci prea multe griji atunci când nu este cazul.

La sfârşitul anului, aşteaptă-te la surprize plăcute din partea iubitului tău! Este posibil să facă un pas important. Pe plan profesional va trebui să treci peste multe obstacole, dar cu voinţa necesară, vei învinge! Nu este o perioadă bună pentru a împrumuta bani.



Porc

Anul naşterii: 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Numere norocoase: 2, 5, 8

Culori norocoase: galben, gri, maro

Flori norocoase: hortensie, părăluţe

Nativii din semnul porcului sunt înţelepţi şi puternici. Naivitatea este cel mai mare defect al tău.

Înainte ca anul să se sfârşească, sunt şanse să treci printr-o perioadă tensionată pe plan sentimental. Nu lăsa gelozia să te orbească! La muncă, vei avea parte de noi proiecte interesante. Te vei bucura de câştiguri financiare substanţiale, doar dacă eşti dispusă să rişti şi să investeşti.