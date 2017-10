Unimedia și Agora au părăsit sistemul oficial de măsurare a audienței online: Le-a scăzut numărul de cititori

Portalurile de știri agora.md și unimedia.info s-au retras din Studiul de măsurare a traficului și audienței pe Internet (SMTAI) realizat de Biroul de Audit al Tirajelor și Internetului (BATI).



Astfel, cele două site-uri de știri părăsesc sistemul de audiență a online-ului moldovenesc și respectiv, agențiile sau publicul larg nu vor putea ști care să sunt cifrele reale ale audiențelor acestor site-uri.



În ultima perioadă, cele două companii media au în registrat scăderi la capitolul afișări dar și la cel al utilizatori reali. Dacă în luna iulie Unimedia a avut peste 5 milioane de afișări în luna septembrie, numărul acestora a scăzut cu peste un milion. Într-o situație identică se află și Agora care în luna iulie a înregistrat peste 855 de mii de afișări, în timp ce în septembrie a depășit cu greu pragul de 720 de mii. Nici la capitolul utilizatori reali cele două companii media nu au stat mai bine. În luna iulie, site-ul unimedia.info a fost vizitat de peste 220 de mii de utilizatori reali, în timp ce în septembrie au ajuns la 129 de mii. De pe agora.md s-au informat în luna iulie peste 141 de mii de utilizatori reali în timp ce în septembrie au fost 129 de mii.



Unimedia și Agora - fără bani pentru BATI



Reprezentanții redacției Unimedia ne-au explicat că au ieșit din Studiul de măsurare a traficului și audienței pe internet (SMTAI) din cauza unor nelămuriri. „Nu am ieșit din BATI, ne-am exclus doar din SMTAI, pentru că am avut anumite nelămurire față de acest studiu. Ele au fost legate inclusiv și de partea financiară, plăteam prea mult pentru ceea ce ni se oferea” a declarat Unimedia.



Și reprezentanții agora.md au explicat că motivul pentru care s-au retras este de ordin financiar. „Am decis de comun acord cu BATI să ieșim temporar din studiul de audiență, ca urmare a unei decizii interne de a optimiza costurile în companie. Însă, pe termen mediu și lung, considerăm că piața are nevoie de un instrument de audiență credibil cum este studiul BATI. La momentul potrivit, vom reveni să fim auditați în continuare de către BATI”, a specificat Irina Ghelbur, managing director Interact Media.



Directorul executiv al BATI, Stanislav Popov a confirmat poziția celor două instituții mediatice și a spus că acestea au reziliat contractul din propria inițiativă, invocând anumite motive economice.