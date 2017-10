Șeful Centrului de Politici și Reforme (CPR), Dumitru Alaiba, acuză autoritățile că au ascuns timp de trei luni informații de interes public, asta chiar dacă solicitase informația de la o instituție care nu deținea datele respective.



”CPR Moldova, timp de trei luni a încercat să obțină informația despre deplasările diferitor demnitari. Autoritățile ce dețin informația dată au găsit, de fiecare dată, pretexte pentru a nu ne satisface cererea.



În sfârșit, am obținut de la secretariatul Parlamentului Republicii Moldova informația privind cheltuielile de deplasare în străinătate ale deputaților, pentru perioada anilor 2015 – 2016”. Așa își începe Dumitru Alaiba, autorul de la CPR, ”investigația”. Până aici, totul pare corect. Însă, din păcate, doar pare. Corespondența oficială arată că CPR a cerut Ministerului Finanțelor, în data de 19 iunie, informații despre cheltuielile membrilor Parlamentului și Guvernului pentru deplasările în țară și peste hotare în perioada anilor 2015-2016.



Răspunsul oficial de la minister a venit în zece iulie, unde erau prezentate cheltuielile generale pentru deplasările oficialilor.



Pentru că nu le-a convenit informația primită de la minister, cei de la CPR au trimis o scrisoare repetată unde au cerut informații despre cheltuielile fiecărui ministru și parlamentar pentru deplasări. Asta în condițiile în care și cel mai slab student de la Jurnalistică știe că informații despre cheltuielile unui angajat al unei instituții trebuie solicitată de la instituția la care activează, nicidecum de la Ministerul Finanțelor.



Chiar și așa, ministerul a răspuns scrisorii CNP, în data de 1 septembrie, unde era scris negru pe alb că instituția nu dispune de informații detaliate despre cheltuielile de deplasare ale miniștrilor și deputaților, aceste informații fiind de competența autorităților respective. Iar când și-au dat seama că au dat cu oiștea-n gard, cei de la CNP au bătut la ușa la care trebuiau să bată de la bun început, adică la Secretariatul Parlamentului. Scrisoarea a fost trimisă în 12 septembrie, iar în 2 octombrie au primit ceea ce au solicitat – informații despre cheltuielile fiecărui deputat pentru deplasări.



Mai mult, în loc să tragă concluzii despre propria incompetență, Dumitru Alaiba a început să atace în stânga și dreapta autoritățile și să le acuze că au ascuns informații oficiale.



Centrul de Politici și Reforme este un proiect finanțat cu 65 de mii de euro de European Endowment for Democracy. Durata proiectului este februarie 2017 - decembrie 2017. Acesta este condus de Dumitru Alaiba, fost consilier al ex-premierului Vlad Filat, care a fost și șef al secretariatului consiliului economic al premierului. Alaiba s-a făcut remarcat în perioada crizei de la Banca de Economii. În momentul în care era în desfășurare devalizarea băncii, Alaiba dădea asigurări că situația este sub control și că nu există motive de îngrijorare.