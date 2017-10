Theresa May: Marea Britanie este pregătită, dacă negocierile pentru Brexit vor eşua

Guvernul britanic vrea ca negocierile pentru Brexit să se finalizeze cu succes, însă este pregătit pentru scenariul în care negocierile cu UE vor eşua, a declarat, miercuri, premierul britanic Theresa May, într-un discurs ţinut în faţa membrilor Partidului Conservator, informează France 24.



”Cred că este în interesul tuturor ca negocierile să se finalizeze cu succes, însă ştiu că unii oameni se întreabă dacă suntem pregătiţi de un scenariu diferit. Este responsabilitatea noastră ca Guvern să fim pregătiţi pentru orice eventualitate”, a declarat May.



”Ştiu că negocierile pot fi frustrante, însă cu o abordare corectă putem ajunge la o înţelegere care să fie şi în favoarea Marii Britanii şi în favoarea Uniunii Europene”, a adăugat premierul britanic.



Theresa May a precizat că înţelege temerile cetăţenilor UE care locuiesc în Marea Britanie.



”Vreau să se ştie foarte clar că valorificăm contribuţia lor la viaţa ţării noastre. Sunteţi bineveniţi aici şi cer echipelor de negociere să ajungă la un acord în privinţa asta pentru că vreau să rămâneţi aici”, a continuat May, făcând referire la cetăţenii europeni ce locuiesc în Marea Britanie.