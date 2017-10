Maia Sandu și Andrei Năstase refuză să explice cum au ajuns să fie finanțați de un controversat OLIGARH

Investigația publicată ieri de Timpul.md, în care se povestește despre cum liderii opoziției de la Chișinău, Maia Sandu și Andrei Năstase, au beneficiat de „excursii” plătite de oligarhul kazah condamnat Mukhtar Ablyazov a stârnit reacții în presa de la Chișinău. Într-un editorial pentru portalul Tribuna, Dumitru Spătaru se întreabă de ce liderii PAS și PPDA nu au reacționat în niciun fel la informațiile prezentate. În lipsa unei reacții apărute la mai mult de o zi de la publicarea investigației, autorul își permite să presupună că datele investigației sunt adevărate, iar Maia Sandu și Andrei Năstase pur și simplu nu au vreo explicație pentru cele relatate.



„Citind această investigaţie, mi-a apărut o întrebare: 1) Cum vor reacţiona liderii de opoziţie, vizaţi în această investigaţie? Cel puţin la momentul scrierii acestui editorial, nu văzusem nici o reacţie a acestora. Nu e o întrebare deloc simplă, or, lipsa de reacţie va însemna că teza de bază ce reiese din această investigaţie (că opoziţia ar face jocul Rusiei) e adevărată, iar urmările pot fi imprevizibile. Spre exemplu, în lumina acestei investigaţii (dacă opoziţia nu va veni cu argumente ce ar combate conţinutul acesteia), anumite întrebări faţă de opoziţie ar putea avea partenerii europeni, dar şi o parte importantă a electoratului din Moldova. Mai mult ca atât, lipsa unei reacţii sau o reacţie neconvingătoare din partea opoziţiei, ar putea da startul unor acţiuni ale puteri, care ar putea decide că a sosit momentul potrivit pentru repoziţionare (încercând să demonstreze tuturor că, într-un fel sau altul, toate partidele din Moldova sunt conectate la interesele ruseşti şi doar guvernarea e ataşată obiectivului de integrare europeană al RM)”, scrie Dumitru Spătaru pentru Tribuna.



Autorul consideră de asemenea că opoziția trebuie să vină cât mai curând cu o explicații în acest sens. Or, în caz contrar, acest lucru va fi suficient pentru cetățeni să-și facă singuri concluziile, ceea ce se va răsfrânge și asupra rezultatelor alegerilor din toamna anului viitor.



Reamintim că ieri, Timpul.md a publicat o investigație în care se face trimitere la o analiză efectuată de prestigioasa publicație Financial Times. Aceasta povestește despre parcursul profesional al oligarhului Mukhtar Ablyazov, care s-a îmbogățit prin scheme raider, spălare de bani și racket. Ca și alți oligarhi, acesta s-a îndeletnicit, la un moment dat, cu finanțarea mișcărilor politice, inclusiv revoluția oranj din Ucraina. Investigația mai dezvăluie cum liderii opoziției de la Chișinău, Maia Sandu și Andrei Năstase, împreună cu jurnaliștii care militează împotriva puterii, au beneficiat de excursii plătite de fundația Open Dialogue, finanțată de oligarhul Mukhtar Ablyazov.