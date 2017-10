Deputat european: Chișinăul a îndeplinit condițiile pentru primirea ajutorului financiar al UE. Banii vor ajunge în iarnă

Moldova va primi asistența financiară de 100 de milioane de euro de la UE. De acest lucru este convins parlamentarul european Andi Cristea. Într-un interviu pentru Europa Liberă, eurodeputatul român a precizat că banii vor ajunge, cel mai devreme, în iarnă și că este vorba despre un proces tehnic la mijloc.



”Vedeți, cu toții așteptăm reforme de la Chișinău, însă am senzația că unii din colegii mei de la alte familii politice trăiesc într-o dimensiune strict teoretică, pentru că ai nevoie de trei lucruri ca să faci reforme. În primul rând, ai nevoie de stabilitate, ai nevoie de voință politică și ai nevoie de bani”, explică Andi Cristea. El le atrage aici atenția colegilor săi din PPE ”să nu omoare pacientul ca să reușească operația”, cum au procedat în cazul Macedoniei. ”Amintiți-vă cum arăta Moldova în 2015 – volatilitate politică, economică, socială, șase prim-miniștri în decurs de 14 luni, scandalul miliardului furat ș.a.m.d. Ei bine, voința politică eu cred că este prezentă la Chișinău în Guvernul Filip, în cadrul PDM-ului. Mă gândesc la Acordul cu FMI, care a fost semnat; la Foaia de parcurs cu Uniunea Europeană, care a fost îndeplinită; Acordurile de Asociere se implementează; în relația cu Federația Rusă au dovedit curaj. Bani? Am avut trei dezbateri într-un an de zile în cadrul Parlamentului European cu privire la Moldova și acordarea ajutorului de o sută de milioane de euro și vă spun ceva: în Ucraina am dat câteva miliarde de euro și a fost consens. Eu nu înțeleg: cum poți să te declari susținător al apropierii Republicii Moldova de spațiul european și să ceri tu, ca politician european responsabil, sistarea sau suspendarea finanțării europene pentru Chișinău?”, mai întreabă eurodeputatul.