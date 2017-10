Theresa May spune că Marea Britanie va adopta o poziție mai dură împotriva materialelor extremiste pe internet

Premierul britanic Theresa May a declarat marți că Regatul Unit trebuie să adopte o poziție mai dură împotriva persoanelor care postează sau vizionează materiale extremiste pe internet, în urma unei serii de atacuri din acest an, relatează Reuters.



"Sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le facem pentru a ne ocupa de asta", a declarat ea pentru Sky News.



Unul dintre ele "este să acționăm mai mult și mai dur împotriva persoanelor care postează materiale teroriste și extremiste pe internet", a adăugat Theresa May.



"În viitor, vom scoate în afara legii postarea și difuzarea unor astfel de materiale și vom spori sancțiunile, pentru a se ajunge la pedepse și de până la 15 ani de închisoare", a mai spus ea.