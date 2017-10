Dezvăluire! Maia Sandu și Andrei Năstase spun ca luptă cu oligarhia, dar acceptă să participe la activități finanțate de cel mai controversat oligarh

Prestigioasa publicație internațională Financial Times scoate la iveală activitatea criminală a oligarhului Mukhtar Ablyazov – un raider și un racket cu afaceri înființate în perioada sovietică și, paradoxal, relațiile acestuia cu liderii unor partide de opoziție de la Chișinău.



Cu toate că de numele său sunt legate multe scandaluri de răsunet, inclusiv delapidări de fonduri de la bănci din Kazahstan, după schema „furtului secolului” din Moldova, dar și de vestitul „Laundromat”, liderii opoziției de dreapta de la Chișinău, Maia Sandu și Andrei Năstase, nu se sfiesc să accepte de „darurile” oferite de Fundația Open Dialogue (FOD), finațată de Ablyazov. În același timp, oligarhul se implică activ în apărarea așa-zișilor disidenți politici din Moldova, raiderul Veaceslav Platon, liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatîi, dar și liderul organizației extremiste „Antifa”, Grigore Petrenco. Timpul.md a făcut o sinteză a investigației de la Financial Times și a completat-o cu propriile detalii.



„FOD încearcă să-i prezinte opiniei publice în calitate de victime ale răfuielilor politice ale guvernării de la Chişinău nu doar pe raiderul Veaceslav Platon, considerat agent al serviciilor speciale ruseşti, dar şi pe politicienii pro-ruşi Renato Usatîi, învinuit de comandarea împreună cu persoane din gruparea de la Căile Ferate Ruse şi organizaţia criminală de la Moscova Solntsevskaia Bratva, acoperite de serviciile speciale de la Moscova, a tentativei de omor asupra bancherului rus Gherman Gorbunţov, care a avut loc la Londra în martie 2012, extremistul pro-rus Grigore Petrenko şi alţi politicieni pro-ruşi şi asistenţii acestora, vârfuri de lance ale Kremlinului în războiul hibrid de la Chişinău.



După performaţa reuşită în cazul oligarhului Ablyazov, FOD speră să reuşească să anuleze în cadrul Interpol căutarea internaţională a agentului serviciilor speciale ruseşti Renato Usatîi, care se ascunde de justiţia moldovenească la Moscova, dar şi să pună presiune internaţională pe autorităţile de la Chişinău, astfel încât agentul FSB Veaceslav Platon, supranumit „raiderul nr.1 în CSI”, să fie eliberat”, notează ziarul Timpul cu referință la investigația Financial Times.



La fel, FOD susține activ și opoziția de dreapta de la Chișinău, finanțând călătoriile liderilor PAS și PPDA, dar și a jurnaliștilor poziționați împotriva guvernării la tot felul de forumuri și adunări.



„Ca şi în cazul Ucrainei şi Poloniei, FOD acţionează nu doar pe segmentul non-guvernamental, dar şi pe cel politic. FOD joacă la două capete, susţine atât unii politicieni din opoziţia declarat „pro-europeană”, patronată de oligarhi crescuţi în anii ’90, aşa-numita grupare Lucinschi, ca şi Ablyazov, cât şi politicieni pro-ruşi de opoziţie.



Astfel, pe lângă sprijinul acordat partidelor pro-ruse, sunt organizate „lobby trip”-uri la instituţiile europene, cum ar fi APCE şi Parlamentul European, pentru Andrei Năstase şi Maia Sandu, politicieni poziţionaţi împreună cu partidele lor în opoziţie faţă de actuala putere de la Chişinău.

Faptul ar fi apreciat drept salutabil dacă ar duce la o apropiere a Moldovei de UE şi dacă nu ar putea fi motivat prin disgraţia în care a intrat guvernarea de la Chişinău în faţa Moscovei, în încercarea de a scoate Republica Moldova de pe orbita de influenţă a Rusiei. Astfel, putem înţelege că Ablyazov şi FOD încearcă să descurajeze autorităţile de la Chişinău să continuie cursul politic anti-rusesc, prin controlul exercitat de oligarhul finanţator asupra opoziţiei din Moldova”, mai notează Timpul.