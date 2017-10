Liderii opoziției de dreapta se întrec în ambiții: cetățenii îi taxează și le ignoră mitingurile

Un an de zile a avut nevoie opoziția ca să risipească tot creditul de încredere oferit de cetățenii dezamăgiți de acțiunile și inacțiunile guvernării în 2014-2015. Valul de proteste la care se mobilizau zeci de mii de oameni din toată țara s-a transformat în flash-moburi rușinoase ale activiștilor Platformei DA și PAS.



Analiștii politici explică această stare de lucruri prin lipsa unor mesaje coerente și proiecte concrete din partea lui Andrei Năstase, dar mai ales a Maiei Sandu. Acest lucru s-a accentuat pe fondul creșterii dorinței cetățenilor pentru schimbare. Iar inițiativele politice care le-au adus capital protestatar acum doi ani, au fost abandonate imediat ce au fost preluate și realizate de guvernare. Și opoziția a fost taxată de cetățeni pentru lipsa de coerență.



Schimbarea sistemului electoral, prin introducerea votului uninominal sau mixt, este probată de cele peste 800 de mii de semnături ale moldovenilor care s-au săturat de populismul președinților de partide. Analistul politic Petru Bogatu atrage atenția că, în afară de ”batista pe țambal”, opoziția nu are niciun proiect sau program. Iar oamenii s-au săturat să mai fie folosiți de politicienii care nu scapă niciun motiv ca să ceară blocarea finanțărilor externe pentru țară și cetățeni.



Iar editorialistul Nicolae Negru a semnalat că protestele au degenerat într-o concurență între taberele participante – Platforma DA și PAS. El îi sugerează Maiei Sandu să renunțe la competiția cu Andrei Năstase, care are o susținere mică a electoratului, dar probleme mari de credibilitate. Iar sondajele de opinie făcute în ultimul timp confirmă că oamenii s-au săturat de protestele care nu contenesc.



Cei mai mulți participanți la mitinguri nu cunosc de ce protestează, pentru că organizatorii se întrec în ambiții personale. Iar istoricul Gheorghe Cojocaru este de părere că protestele au intrat pe panta declinului din caza că oamenii sunt decepționați de prestația liderilor opoziției, alții, poate, așteaptă mai mult de la Maia Sandu sau de la Andrei Năstase, cei de-ai treilea și-ar dori să audă, de exemplu, ce soluții au cei doi asupra unei serii de probleme social-economice, educaționale sau din sfera ocrotirii sănătății, cu care oamenii se confruntă în fiecare zi. Cojocaru mai crede că opoziția subestimează și necesitatea dialogului public.