În Republica Moldova este marcată Ziua Internaţională a Muzicii

În Republica Moldova este marcată astăzi Ziua Internaţională a Muzicii, organizată în fiecare an în întreaga lume pentru a promova toate genurile artei muzicale, idealurile de pace și prietenie între popoare, evoluția culturală a comunităților, schimbul de experiență și aprecierea valorilor estetice, informează MOLDPRES.



Cu această ocazie, astăzi, la ora 16.00, la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici” din Chişinău va avea loc Gala Festivalului „Mărul de Aur” 2017, ediţia a VII-a. Vor interpreta: Alex Calancea Band, Guz, Rafael Bobeică, Orchestra de Muzică Populară „Folclor”, dirijată de Petre Neamţu, Adriana Ochişanu, George Cojocărescu, Nicolae Paliţ, Diamanta Paterău, Liliana Prado, Anastasia Ciobanu ş.a.



Tot astăzi, începând cu ora 17.00, la Teatrul de Vară din Parcul Valea Morilor din capitală va avea loc un concert aniversar, dedicat compozitorului Eugen Doga, la 80 de ani de la naştere. Compozitorul este autorul celebrului vals „Gingaşa şi tandra mea fiară”, desemnat de către UNESCO drept cea de-a patra capodoperă muzicală a secolului trecut.



Pe scenă vor evolua soliştii Ana-Maria Donose (Romania), Valeriu Cojocaru, Tania Cerga, Vitalie Advahov, formaţia „Akord”, Mariana Bulicanu, Vasile Tinei, Ana Cernicova, acompaniaţi de Orchestra extinsă a Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu”, dirijată de Dumitru Cârciumaru. Spectacolul se va desfăşura cu participarea compozitorului Eugen Doga.



Solicitată de MOLDPRES, directorul Filarmonicii Naţionale „Serghei Lunchevici”, Svetlana Bivol, care a fost aleasă recent şi în funcţia de preşedinte al Uniunii Muzicienilor din Moldova, a menţionat că instituţia pe care o conduce îşi deschide în fiecare an stagiunea de Ziua Internaţională a Muzicii sau în ajunul acestei sărbători. Astfel, în acest an, Filarmonica şi-a inaugurat stagiunea pe 29 septembrie cu un program inedit de muzică de tango, care a inclus în mare parte lucrări din creația celebrului compozitor argentinian Astor Piazzolla, la 25 de ani de la trecerea sa în eternitate.



În calitate de solişti s-au produs naistul Marin Gheras, acordeonistul Pavel Efremov şi violonistul Alejandro Drago din Argentina/SUA. Ei au fost acompaniaţi de Orchestra simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, dirijată de Mihail Agafița, Artist al Poporului.



Propunerea de a dedica o zi muzicii a fost făcută de renumitul violonist și muzicolog Yehudi Menuhin și de Boris Yarustowski, președintele și, respectiv, vicepreședintele Consiliului Internațional al Muzicii al UNESCO (fondat în 1949), care au semnat o scrisoare, în acest sens, la 30 noiembrie 1974, adresată tuturor membrilor acestuia.



Prima zi internațională a muzicii organizată de către Consiliul Internațional al Muzicii (International Music Council — IMC) a avut loc pe 1 octombrie 1975, potrivit Rezoluției celei de-a 15-a Adunări Generale de la Lausanne, din 1973.



În această zi sunt organizate întâlniri cu artiști, competiții și teste muzicale, concerte, expoziții de instrumente muzicale, de înregistrări, fotografii, picturi, sculpturi, caricaturi și afișe pe teme muzicale etc.