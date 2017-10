Un avion Air France, care făcea o cursă Paris – Los Angeles, a fost nevoit să aterizeze de urgenţă în Canada sâmbătă după ce unul dintre motoare a cedat, anunţă CNN.





Aeronava a aterizat în siguranţă pe aeroportul canadian Goose Bay, potrivit unui comunicat al companiei, care precizează că "unul dintre cele patru motoare a fost grav avariat".

Piloţii au gestionat perfet situaţia, mai anunţă compania, adăugând că pasagerii primesc asistenţă din partea echipelor trimise la faţa locului.

"Am coborât brusc şi am simţit zguduituri. În mod cert nu era vorba despre turbulenţe, aşa că am ştiut că ceva nu e în regulă", afirmă o pasageră.

"Căpitanul a redresat rapid aeronava, dar eram în mod cert îngrijoraţi, pentru că zguduiturile au durat între cinci şi opt minute. După aceasta, în 10 - 15 minute, căpitanul a anunţat că am avut o mică explozie la motor", a mai declarat femeia pentru CNN.

Conform imaginilor, toată partea din faţă a motorului este distrusă, iar ceea ce a rămas este acoperit cu o substanţă maronie, neexistând însă semne evidente că ar fi fost vorba despre un incendiu.