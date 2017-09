Critică votul mixt, dar se pregătește de parlamentare: Năstase o îndeamnă pe Maia Sandu să meargă la alegeri și pe liste, și în circumscripții uninominale

Cu toate că protestele opoziției împotriva votului mixt continuă, liderul PPDA, Andrei Năstase, se pare că a pus batista pe țambal și în această privință. El a îndemnat-o și chiar a grăbit-o pe colega sa de proteste, lidera PAS, Maia Sandu, să decidă cât mai urgent formula de participare la alegerile parlamentare din 2018, pentru „a nu repeta greșeala făcută la prezidențiale”. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV.



„A ne complace în ideea că vom participa la următoarele alegeri şi vom lua 10-15 mandate şi vom avea fotolii sub posterior nu merge. Oamenii noştri aşteaptă schimbarea, iar schimbarea se face prin preluarea puterii. Dacă ne vom vedea fiecare de partidul său, de interesele sale, nu vom reuşi acest lucru. Am propus anterior şi o spun şi acum: noi trebuie să mergem doar împreună şi, având în vedere rezultatele prezidenţialelor, recent am reiterat oferta noastră. Să mergem cu o agendă comună de lungă durată. Să nu ne preocupe doar alegerile, dar şi modalitatea de a opri nişte derapaje antidemocratice, iar când va veni timpul de parlamentare, să vedem care va fi formula sistemului electoral, să mergem pe o formulă comună, cu un bloc, dacă va fi cazul. Dacă va fi sistemul mixt, să fie şi pe circumscripţii, să fie şi pe liste, pentru că doar aşa dai un mesaj de unitate şi poţi atrage de partea ta şi segmentele de extremă”, spune Năstase.