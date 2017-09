Luchianiuc dă în vileag schema de victimizare a Jurnal TV: Nu au rating și nu au plătit datoriile, vor să dea vina pe alții pentru sistarea emisiei

Jurnalistul Val Butnaru a anunțat despre o nouă sistare a emisiei postului Jurnal TV, de data aceasta în iarnă. Cauza invocată de Butnaru sunt problemele financiare de care s-ar face vinovat liderul PDM, Vlad Plahotniuc, pe care îl acuză că încearcă să le blocheze conturile. Bloggerul Eugen Luchianiuc dezvăluie adevăratele cauze ale problemelor financiare de la Jurna lTV și arată cum „dușmanul extern” este cea mai bună metodă de victimizare.



„Deja devine deloc amuzant Val Butnaru. Dar deloc. Hai că istoria cu ”surse sigure din GBC” asta-i așa și așa. Dar când zice că GBC îi poate bloca conturile… Mai ales că salariile se dau în plic. (...)



1. Jurnal TV scade în rating-uri. Este nevoie de victimizare. Unica soluție – Plaha. Asta un fel de ”Moldova fără Voronin, Moldova fără comuniști”, cu care a mers Filat în alegeri și cu care s-a aliat în 2013.

2. Jurnal TV așa și nu a putut strânge mai mult de 100 de euro pe lună de la spectatori. Asta-i mult prea puțin. Curvele politice și amantele fizice au nevoie de mai mulți bani pe care Țopa la pătrat nu mai are chef să le plătească. Are și el facebook și vede cum umblă ”vedetele” lui de-a oaia prin lume”, scrie Luchianiuc pe blogul său.



Reamintim că bloggerul a fost primul care a scris despre problemele financiare cu care se confruntă Jurnal TV și datoriile pe care le are față de administrația SkyTower, unde se afla sediul televiziunii. Chiar dacă la început au negat vehement aceste informații, reprezentanții Jurnal TV au fost nevoiți să părăsească sediul din SkyTower pentru că au acumulat datorii de câteva milioane de lei. Luchianiuc scrie că datoriile nu au fost achitate nici până acum.