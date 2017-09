SUA ar putea suplimenta capacităţile militare strategice în apropierea Coreei de Nord

Administraţia Donald Trump intenţionează să trimită capabilităţi militare strategice suplimentare în Peninsula Coreea, în contextul tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord, afirmă un oficial sud-coreean, Chung Eui-Yong, potrivit cotidianului britanic The Guardian.





"Statele Unite s-au angajat să extindă capabilităţile militare strategice în zona Peninsulei Coreea", a declarat Chung Eui-Yong, directorul Consiliului pentru Siguranţă Naţională din Coreea de Sud.

"Mobilizarea capabilităţilor militare ar putea începe chiar de anul acesta şi va contribui la extinderea capacităţilor sud-coreene", a adăugat Chung Eui-Yong.

Oficialul sud-coreean nu a oferit detalii despre "capabilităţile militare strategice" pe care le-ar putea trimite Statele Unite. Acestea ar putea fi portavioane, submarine nucleare, bombardiere strategice, sisteme de rachete sau avioane de vânătoare invizibile pe radare.

Pentagonul nu a făcut niciun comentariu pe această temă.

Tensiunile între Statele Unite şi Coreea de Nord s-au amplificat în ultimele luni, după o serie de teste nucleare şi balistice nord-coreene.

Regimul de la Phenian, condus de Kim Jong-Un, a acuzat Administraţia Donald Trump că "a declarat război" Coreei de Nord, argumentând că are dreptul de a doborî bombardiere trimise de Statele Unite. Bombardiere americane s-au apropiat, sâmbătă, de coastele de est ale Coreei de Nord, într-o demonstraţie de forţă a Administraţiei Donald Trump. "Manevra are rolul de a demonstra că preşedintele Donald Trump are o gamă largă de opţiuni militare, pentru a învinge orice ameninţare", declara sâmbătă seară Dana White, purtătorul de cuvânt al Departamentului american al Apărării.

Acuzaţiile că Statele Unite ar fi "declarat război" împotriva Coreei de Nord sunt "absurde", a reacţionat Casa Albă, în timp ce Departamentul american al Apărării a somat regimul de la Phenian să înceteze "acţiunile provocatoare".

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a lansat un apel la calm în contextul tensiunilor dintre Statele Unite şi Coreea de Nord, îndemnând "minţile înfierbântate" să înceteze "abordarea copiilor de grădiniţă", după insultele între preşedintele Donald Trump şi liderul nord-coreean, Kim Jong-Un. Donald Trump l-a numit pe Kim Jong-Un "nebun" vineri, după ce liderul nord-coreean a afirmat că preşedintele SUA este "senil" şi "deranjat mental". Anterior, Donald Trump avertizase că va "distruge total" Coreea de Nord dacă va ameninţa Statele Unite sau aliaţi ai acestei ţări.