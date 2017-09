Top 5 alimente ce stimulează metabolismul şi te ajută să slăbeşti

Atunci când vrem să slăbim, un metabolism bun este esenţial pentru reuşita demersului de ardere a caloriilor. Însă pentru a creşte şansele de reuşită, e foarte important pe ce alimente vă bazaţi. Efectul termogenetic este atribuit de specialişti tuturor alimentelor şi constă în consumul de calorii care are loc în timp ce mâncăm.



Pe primul loc se află alimentele bogate în proteine, urmate de carbohidraţi şi glucide. Cel mai redus consum energetic are loc în digestia lipidelor (grăsimilor), informează doctorulzilei.ro.



1. Carnea slabă

Proteinele au cel mai mare efect termogenetic, iar cel mai mare conţinut de proteine îl are carnea slabă.

Potrivit publicaţiei americane Huffington Post, ardem aproximativ 30% din caloriile conţinute de mâncare în timpul digestiei.

Ardem şi mai multe calorii dacă consumăm aceste alimente dimineaţa.



2. Produsele lactate cu puţine grăsimi

Bogate în calciu şi vitamina D, lactatele ajută la menţinerea şi construirea masei musculare, esenţială pentru menţinerea unui metabolism puternic.



3. Ceaiul verde

Potrivit revistei de specialitate American Journal of Clinical Nutrition, persoanele care beau patru căni de ceai verde pe zi, slăbesc în jur de 3 kg în două luni.

Efectul este datorat unei substanţe antioxidante numite EGCG, conţinute de ceaiul verde, care accelerează temporar metabolismul după ce a fost consumat.



4. Ardeiul iute

Capsacina, substanţa care dă gustul picant al ardeiului iute, încălzeşte corpul, ceea ce contribuie la topirea caloriilor în plus, spun specialiştii. O puteţi lua din ardeiul iute crud, uscat, pisat sau gătit odată cu mâncarea.



5. Cerealele integrale

Potrivit Huffington Post, organismul nostru arde de două ori mai multe calorii prin descompunerea alimentelor integrale (decât a celor procesate), în special a celor bogate în fibre, precum ovăzul şi orezul brun.