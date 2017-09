Maia Sandu și Andrei Năstase critică dorința lui Igor Dodon de trecere la republică prezidențială: Încearcă să justifice în fața alegătorilor săi lipsa de realizări

Liderii partidelor de opoziție, PAS și PPDA, Maia Sandu și Andrei Năstase, critică inițiativa socialiștilor privind lărgirea atribuțiilor președintelui. Potrivit lor, șeful statului are destule prerogative pe care poate să le realizeze, iar acest gest denotă nimic altceva decât o încercare de justificare a președintelui Igor Dodon, în fața alegătorilor săi. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate.



Liderul Partidului „Acțiune și Solidaritate”, Maia Sandu, este de părere că solicitarea lui Igor Dodon nu este altceva decât o încercare de a-și minți propriul electorat, pentru că are nevoie de o justificare atunci când nu poate să prezinte nicio realizare.



Pe de altă parte, președintele PPDA, Andrei Năstase, afirmă că Dodon are suficiente prerogative pe care ar putea să le realizeze.



Reamintim că pe 24 septembrie, Partidul Socialiștilor a organizat acțiuni de protest în mai multe orașe din țară. În cadrul acțiunii, participanții au cerut alegeri anticipate și extinderea atribuțiilor președintelui țării prin modificarea Constituției și trecerea la forma prezidențială de organizare statală.