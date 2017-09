Speculațiile jurnaliștilor de la RISE pe tema amnistiei lui Shor sunt doar manipulare! Procurorii anunță că acesta nu se încadrează în prevederile legale privind amnistia

Șeful Procuraturii Anticorupție desființează versiunea jurnaliștilor de la ISE Moldova, potrivit căreia Ilan Shor ar putea cădea sub incidența legii amnistiei. Viorel Morari a explicat pentru deschide.md că acest lucru este imposibil din mai multe motive categorice.



Astfel, Ilan Shor a fost condamnat de prima instanță în baza a două articole. Unul dintre acestea nu cade sub incidența legii amnistiei. Iar doilea articol, deși ar putea fi invocat, teoretic, pentru amnistiere, nu poate fi aplicat la modul practic. Și asta pentru că prejudiciul cauzat de Shor nu a fost reparat. Un alt motiv este că Procuratura Anticorupție a contestat la Curtea de Apel recalificarea unui articol în baza căruia a fost condamnat Shor - din escrocherie în cauzarea de daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere. Procurorul pune punct discuțiilor pe tema posibilei amnistieri a lui Shor și afirmă că sentința dată acestuia nu este definitivă. ”Noi ne dăm astăzi cu părerea ”cu ochii închiși”, a spus Viorel Morari pentru deschide.md.



Într-o investigație publicată astăzi de RISE Moldova se arată că printre persoanele care ar putea nimeri sub incidența legii amnistiei ar putea fi și primarul de Orhei, Ilan Shor.



Shor a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și 6 luni în dosarul fraudei bancare. Asta chiar dacă procurorii au cerut pentru el 19 ani de închisoare.