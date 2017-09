Ce spun astrele azi, 25 septembrie

Berbec

Aveti mari sanse de succes astazi, binenteles, daca va implicati la modul serios. Orice efort va va fi rasplatit cu varf si indesat, ceea ce va va da stimulente in plus pentru a continua in acelasi mod. Atentie, totusi, sa nu exagerati, caci va puteti imbolnavi si nu va doriti ca ceea ce castigati prin munca grea sa dati pe consultatii si tratamente medicale. Rezervati-va timp pentru odihna si relaxare, chiar puteti organiza o scurta iesire spre seara, cu partenerul sau cu prietenii, care va va revigora si va va reincarca bateriile. Este foarte important si timpul petrecut cu juniorii; in unele cazuri, acestia s-ar putea confrunta cu unele probleme ale varstei, asa incat va fi nevoie neaparat de interventia voastra.



Taur

Va veti confrunta cu numeroase emotii, atat pozitive cat si negative; sunteti genul de persoane care traiesc la maximum astfel de momente. Veti fi asaltati de sentimente contradictorii, persoanele cu care veti intra in contact va produc impresii la care nu va asteptati, va va fi greu sa va adunati si sa intelegeti corect adevarata fata a lucrurilor. Sau poate asta este adevarata fata a lucrurilor si abia acum o descoperiti? Nu disperati si pastrati-va calmul! Oricine poate avea o zi mai proasta, oricine poate fi confuz si derutat. Daca reusiti sa va detasati putin si sa priviti in perspectiva, multe lucruri ar putea sa se clarifice instantaneu.



Gemeni

Rutina va enerveaza, va poate crea o stare de agitatie care v-ar putea afecta buna dispozitie si concentrarea. Este recomandabil ca astazi sa incercati sa faceti ceva diferit fata de ceea ce faceti in mod obisnuit. Sunteti plictisiti, va doriti cu disperare ceva care sa sparga monotonia de zi cu zi, care sa va scoata din rutina epuizanta. Daca asteptati sa va pice din cer, mari sanse nu sunt, asa ca luati initiativa si actionati. Faceti ceva care va place, ceva ce nu ati mai facut demult, eventual cooptati si partenerul, daca este de acord. Cu siguranta, la finalul zilei, va veti simti revigorati si gata, cu forte proaspete, pentru sarcinile de a doua zi.



Rac

Nu se stie cum reusiti sa iesiti cu bine din orice situatie dificila. Sunteti ca “hopa-Mitica”, mereu in picioare. Nu ca ar fi rau acest lucru, dar ar trebui, totusi, sa nu va bazati, la infinit, pe noroc. S-ar putea ca acesta sa se schimbe tocmai cand situatia este mai serioasa. Va doriti sa fiti remarcati si iata ca modul in care reusiti sa va solutionati problemele va aduce in centrul atentiei. Ar fi important sa gasiti o solutie care sa va si mentina acolo, pentru ca numai un moment de noroc spectaculos nu o sa va ajute deloc in acest sens. Lucrurile care va vor lua pe neasteptate nu vor fi deloc pe placul vostru, mai ales daca v-ati alcatuit deja un program si timpul va este limitat.



Leu

Este o zi cu o atmosfera placuta inca de la primele ore ale diminetii; auspiciile va sunt favorabile, ceea ce trebuie sa va impulsioneze sa "cresteti" cat mai mult. In familie domneste relaxarea si voia buna, ceea ce va ajuta sa va compuneti o stare de spirit care sa va sustina pe parcursul intregii zile. Daca intentionati sa demarati ceva proiecte in casa sau in gradina, nu ezitati sa faceti acest lucru. Ba chiar va puteti coopta apropiatii in aceste activitati, copiii, de exemplu. Ar fi un bun prilej de a petrece timp impreuna si, totodata, de a face si ceva constructiv. Contextul astral sprijina coeziunea familiei si bunele relatii cu apropiatii.



Fecioara

Astazi este foarte posibil sa fiti dezamagiti de cineva apropiat. Poate ca persoana respectiva nici nu a vrut sa faca asa ceva, poate a fost doar un mare ghinion, un context care a evoluat nefericit. Este bine sa aveti rabdare, sa cercetati mai indeaproape lucrurile si apoi sa judecati. Nimic nu este mai rau decat sa emiteti judecati gresite, mai ales la adresa unuia dintre apropiati. Este bine sa va acordati ceva timp de gandire, nu doar pentru a reflecta la problemele aparute, dar si la propriile prioritati, mai ales ca sunteti firi mai nehotarate, care aveti nevoie de timp pentru a decanta ceea ce se petrece in jurul vostru.



Balanta

Astazi sunteti cam prinsi in mreja propriilor idei si sentimente, sunteti mult mai concentrati pe ceea ce simtiti in interior, spre introspectie. Spiritul de autoanaliza isi spune cuvantul si va puneti extrem de multe intrebari existentiale. Ar fi bine sa va relaxati putin si sa va dati voie sa respirati. Se stie ca sunteti extrem de concentrati asupra anumitor lucruri atunci cand va propuneti, insa nu exagerati. Si apoi, o focusare prea intensa pe voi insiva va poate face sa scapati din vedere anumite evenimente importante ce se pot intampla in preajma voastra, precum si anumite persoane pe care nu este bine sa le ignorati.



Scorpion

Nimeni nu este perfect! Chiar daca azi ati gresit, nu este tarziu sa reevaluati lucrurile si sa o luati de la capat maine, sa va dati o sansa sa indreptati ce ati gresit si sa faceti si mai bine ceea ce acum ati facut doar binisor. E drept ca sunt situatii cand acest lucru nu se mai poate face atat de usor, insa nimic nu este fara rezolvare pe lumea asta. Nu disperati, in nici un caz, doar sunteti luptatori, persoane cu foarte mare tenacitate! Aveti grija si la cei din jurul vostru. S-ar putea sa aveti o surpriza neplacuta din partea cuiva in care aveati incredere si care, din pacate, va va dezamagi profund. Nu actionqati impulsiv, ci vedeti si care a fost, de fapt, contextul actiunii.



Sagetator

Norii se mai risipesc de pe cerul vostru si faptul ca incepeti sa vedeti cateva raze de soare va revigoreaza. Simtiti ca multe lucruri se pot intampla, optimismul isi face loc, treptat, in activitatile pe care le desfasurati. Nu reusiti sa va detasati inca de confortul mediului familiar, care este extrem de important pentru sanatatea voastra mentala. Totusi, daca veti avea ceva mai mult curaj ca de obicei, veti reusi sa aveti chiar o serie de initiative extrem de profitabile, si nu doar in ce priveste viata domestica. Este imperativ necesar sa va pastrati obiectivitatea. Dozati-va fortele asa incat sa va puteti achita de obligatii, fara a va asuma prea multe lucruri, care, si in conditii normale, ar fi greu de dus la bun sfarsit.



Capricorn

Va simtiti putin cam nesiguri astazi si preferati sa va agatati de ceea ce este familiar, confortabil si sigur. Nici la capitolul socializare nu reusiti sa faceti fata cu acelasi succes pe care il aveti de obicei, asa incat incercati, pe cat posibil, sa evitati intalnirile cu persoane pe care nu le cunoasteti si care si-ar putea face o prima impresie gresita. Evitati sa va izolati, sa va inchideti in casa din cauza acestei stari. E mare pericol de a cadea in depresie. Mai bine incercati sa va intalniti si sa discutati cu vreun prieten apropiat, o persoana care va intelege si cu care va intelegeti. Persoanele pozitive pot sa aiba, de asemenea, impact benefic asupra satrii voastre de spirit.



Varsator

Vi se deschid in fata oportunitati de discutii extrem de fructuoase. Cei care pana mai ieri va ignorau, astazi va asculta cu atentie si incearca sa va castige sprijinul. Asta pentru ca sunteti in forma, pentru ca veniti cu o multime de idei bune, la care toti isi doresc sa fie partasi; chiar si adversarii declarati, astazi va vor recunoaste, in mod deschis, meritele. Este o perioada buna sa luati decizii, sa finalizati proiectele incepute mai demult si sa initiati proiecte noi. Poate chiar sa mai schimbati cate ceva in viata voastra profesionala. Viata personala nu trebuie sa ramana la periferie; este foarte important sa va aplecati, cu toata atentia, asupra problemelor domestice, care ar putea ridica dificultati, in unele situatii.



Pesti

Viata profesionala poate cunoaste succese nesperate azi, o incununare a eforturilor din ultima perioada. Se anunta un climat favorabil si pentru rezolvarea unor probleme importante, ce pot sa tina de familie, de casa si de conditiile de trai, poate chiar de o mostenire. Sunt chestiuni ce va framantau de ceva timp, iar faptul ca puteti sa le rezolvati nu poate decat sa va bucure si sa creeze un climat armonios in familie. Daca planuiti sa puneti la punct un moment de reuniune cu familia, o masa mai speciala impreuna poate fi o alegere excelenta, chiar daca veti cheltui ceva banuti si veti face mai multa mancare decat puteti consuma.