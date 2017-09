Cel puţin opt persoane au fost rănite, sâmbătă seară, în urma unor atacuri cu acid, comise în faţa unui centru comercial din Londra, informează publicaţia The Telegraph.



Un individ suspectat de implicare în atacurile cu acid comise în Londra a fost reţinut, anunţă Poliţia metropolitană, care precizează că incidentul nu este considerat de tip terorist, relatează cotidianul The Guardian.



Un individ a fost reţinut sub acuzaţia de vătămare corporală în formă agravată.



"Atacul nu este considerat de tip terorist", a transmis Scotland Yard.