La ce se gândeşte câinele tău? Mai multe cercetări oferă răspunsul

Atunci când un câine a sărit din elicopter pentru a acompania echipa din cadrul U.S. SEAL în cadrul raidului împotriva lui Osama bin Laden, neurologul american Gregory Bern a fost inspirat: ''M-am gândit, dacă aceste patrupede pot sări din elicopter, îi putem dresa să pătrundă şi într-un RMN,'' mărturiseşte el. În următorii ani, neurologul a lansat proiectul pentru analizarea creierului câinilor nesedaţi în cadrul aparatelor RMN.



Pentru a afla modul în care câinii percep cuvintele, neurologul a petrecut un an de zile pentru a observa activitatea cerebrală a câinilor atunci când le sunt adresate cuvinte familiare sau fără sens. National Geographic notează că structura cerebrală a câinilor ar putea fi la fel de complexă ca cea a omului.



Precum copiii, şi puii de câine răspund mai bine la sunetele înalte ale vorbirii decât la cele joase. Cercetătorii din New York şi Franţa au descoperit că frecvenţa ar putea ajuta puii de câine să înveţe cuvinte, dar atunci când ajung la maturitate câinii nu mai preferă frecvenţele înalte.



O altă descoperire impresionantă se referă la modul în care atât câinii, cât şi oamenii, găsesc consolare în muzică. Cercetătorii din cadrul Universităţii din Glasgow au redat mai multe piese diferite în timp ce au monitorizat nivelul de stres al câinilor. Deşi reacţiile au fost diferite, muzica a avut un efect de calmare, în mare parte melodiile soft rock şi raggae. Copii mici au un comportament social mult mai asemănător cu cel al câinilor decât cu cel al cimpanzeilor, chiar dacă primatele sunt mult mai apropiate de specia umană. În cadrul unor teste realizate de specialiştii din Universitatea din Arizona, a fost descoperit că atât câinii, cât şi copiii, au îndeplinit sarcinile mult mai bine decât cimpanzeii.