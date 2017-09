Nata Albot, desființată pe Facebook! Motivul: o fetiță de 7 ani a fost umilită de soțul ei

O parodie realizată de Andrei Bolocan, iubitul Natei Albot, a pus internetul pe jar. Bolocan s-a luat de un mesaj video realizat de MAI cu ocazia Zilei internaționale a păcii, în care apare și o fetiță de 7 ani. Acesta a montat o altă coloană sonoră peste imagini, iar mesajul pe care tot el îl citește este unul înjositor și batjocoritor față de polițiștii și copilul din film. După apariția acestui video, mai mulți internauți i-au luat în furci pe foștii jurnaliști de la Jurnal TV. Iarmesajul bloggerului Vadim Ungureanu a devenit viral pe internet.



”Ia să-mi zici tu mie, dragă Nata, ți-a plăcut ultima măgărie a iubcikului tău? ( Apropo, fetița din brațele mele este Simona, are 7 anișori și este crescută doar de mama sa. Este o copiliță tare talentată, voioasă și optimistă)”, se adresează Ungureanu Natei Albot.



”Da, Nata, îmi provoci greață ca femeie, ca mamă și ca personalitate, în general, căci doar o femeie care provoacă greață ar putea tolera ca un căcănar să facă lobby unor așa ziși politicieni, să facă bani și vizualizări pe net, ironizând și luând în bătaie de joc fața inocentă a unei copilițe de 7 anișori. Un căcănar care a adus lacrimi în ochii unui copil, este egal cu un pedofil. Nata te-ai căsătorit cu un pedofil?”, o întreabă bloggerul.



”Nu-mi zi că ai uitat că trăim într-o eră a tehnologiilor și că nu ai anticipat că în ziua de azi orice puștan are cont pe Facebook și știe cum să mai tragă cu coada ochiului pe Youtube. Acum, închipuieți că cineva din colegii de clasă sau de școală ai Simonei au văzut acea parodie și, știi cum sunt copii, vor începe a face glume pe seama ei și multe altele.



Închipuieți, Nata, ce ai fi zis dacă în locul Simonei era una dintre fiicele tale. Închipuieți că ajungea la cineva înregistrarea de la matineul de Anul nou de la grdăiniță, în care fetițele tale zic o poezie despre iarnă, Moș Crăciuni, Alba ca Zăpada, despre mamă, despre tată, iar un căcănar care pur și simplu vrea să facă o glumă de prost gust ia și șterge coloana sonoră și adaugă piesa celor de la Paraziții cu„Bag p#la în gât de ziua ta” și o face publică pe net. Ți-ar fi fost plăcut, ai fi zâmbit, ai fi considerat asta mare operă de artă?”, continuă Vadim Ungureanu.



Bloggerul mai atrage atenția că mama fetei își crește singură copilul și nu beneficieză de sponsorizări grase din bani furați.



”Și am să-ți mai zic ceva, Nata, asta așa, ca printre altele, cred că ar trebui să știi că în Republica Moldova nu toate mamele care își cresc singure copiii sunt o Angela Gonța, asigurate de un Filat cu Porsche-uri și Merțanuri, și nici nu sunt „șefi” pe la Jurnal TV cu salarii de mii de euro. Tu nu știi, Nata, cum își crește Alina copilul dintr-un salariu de 4000 – 5000 de lei, nu știi cum e să-i explici copilului, atunci când vrea iaurt, că bani ajung doar de lapte și pâine”.