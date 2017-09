Top 5 cele mai bune MAME din ZODIAC

În acest top, nu există mame rele (prin definiţie, o mamă nu poate fi decât bună), ci doar mame care s-au născut pentru a fi mame, care îşi cresc şi educă micuţii în cel mai natural şi eficient mod, care sunt un izvor de dragoste, răbdare, zâmbete, care găsesc mereu timp să le facă pe toate.



Oare cum reuşesc? Se pare că şi astrele ajută puţin. Chiar dacă nu eşti în top, asta nu înseamnă că nu eşti o mamă bună, probabil ai reuşi să le faci şi tu pe toate prin ambiţie şi dragoste necondiţionată pentru copilul tău.

Iată care sunt cele mai bune mame din zodiac:



5. Mama Balanţă (23 septembrie – 22 octombrie)

Extrem de calmă, pacifistă, mama Balanţă va dori să îşi educe copilul cu vorba bună, fără pedepse, fără voci ridicate, fără interdicţii. Bineînţeles, în toată acestă atmosferă calmă, există riscul de răsfăţ, copilul poate înţelege greşit că are voie orice, aşa că puţină fermitate n-ar strica. Echilibrată din fire, mama Balanţă va şti când să fie alături de copilul său, dar şi când să-i ofere spaţiu să crească, să se dezvolte, să pornească pe cont propriu.



4. Mama Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Extrem de serioasă, mama Capricorn se va ambiţiona să împace şi familia (copilul), şi cariera. Şi, cu ambiţia-i cunoscută, va reuşi. Responsabilă, va dori să îi ofere copilului toate condiţiile pentru a-şi împlini visurile. Ca să profite din plin de timpul său, trebuie să înveţe să nu se piardă în detalii. Şi dacă va reuşi să nu se mai streseze din orice şi să nu fie chiar atât de strictă, atunci totul va fi perfect .



3. Mama Peşti (19 februarie – 20 martie)

Fire extrem de sensibilă, mama Peşti va creşte un mic artist, căruia îi vor plăcea muzica, teatrul, poeziile, dansul. Va apela la fel de fel de jocuri doar de ea ştiute pentru a dezvolta imaginaţia copilului. Pentru că în casa mamei Peşti va fi mai mereu o atmosferă de poveste, n-ar fi rău ca, din când în când, toată lumea să coboare cu picioarele pe pământ, în lumea reală. Spre binele tuturor!



2. Mama Rac (21 iunie – 22 iulie)

Sensibilă, grijulie, dedicată trup şi suflet familiei şi mai ales copilului, va fi mereu acolo când acesta va avea nevoie de ea şi va face tot ce se poate pentru binele acestuia. Extrem de protectoare, are adesea tendinţa să exagereze, de aceea ar fi bine să înveţe că nu îşi va putea cocoloşi puiul la nesfârşit, trebuie să îl lase să se maturizeze, să înveţe din propriile greşeli. Va veni o vreme când cel mic va fi mare şi va pleca din casa părintească, şi trebuie să fie pregătit pentru această schimbare.



1. Mama Taur (20 aprilie – 20 mai)

Răbdătoare, cu picioarele pe pământ, neobosită atunci când e vorba de familia ei, mereu cu zâmbetul pe buze pentru cei dragi, îi va oferi întotdeauna copilului afecţiunea, înţelegerea, siguranţa, stabilitatea de care cel mic are atâta nevoie. Fiind o mare iubitoare de natură, îşi va încuraja copilul către activităţile în aer liber şi va petrece mult timp alături de acesta în mijlocul naturii. Mare atenţie la încăpăţânarea specifică zodiei, care, atunci când se întâlneşte cu încăpăţânarea caracteristică copilului, va provoca scântei. Va fi care pe care! Şi ultima atenţionare: prea mult răsfăţ strică!



Află cum sunt şi celelalte mame din zodiac:



Mama Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Este ambiţioasă, luptătoare, energică şi îşi doreşte totul pentru copilul ei, de aceea se şi implică în toate lucrurile legate de acesta, nelăsându-le prea multe de făcut celorlalţi membri ai familiei. Asta şi pentru că îi place să deţină controlul şi are mari aspiraţii în ceea ce îl priveşte pe cel mic. Însă, uneori, ceea ce îşi doreşte ea pentru copil nu coincide cu dorinţele acestuia, aşa că n-ar strica să îi ofere puţină libertate de a alege, iar apoi să îl susţină cu tot ce are mai bun, aşa cum ştim că face. Dacă ar avea mai multă răbdare şi n-ar mai fi atât de impulsivă, totul ar fi perfect.



Mama Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Veselă şi deschisă, este cel mai bun partener de discuţii pentru copilul său: îl va asculta cu atenţie, îi va cere detalii, îi va expune părerile sale, îi va oferi sfaturi, dar va trebui să înveţe când să se oprească, altfel riscând să devină un pic cicălitoare. Dornică ea însăşi să înveţe mereu ceva nou, îi va insufla şi celui mic această dorinţă. Datorită umorului său debordant, în casa sa va fi mereu o atmosferă veselă. Visătoare incurabilă, va trebui din când în când să revină cu picioarele pe pământ şi să impună reguli copilului.



Mama Leu (23 iulie – 22 august)

Copilăroasă, va fi partenerul de joacă ideal pentru copilul său, ştiind cum să coboare la nivelul acestuia şi cum să îl distreze. Strălucitoare, mândră, îi place să iasă în evidenţă, de aceea există riscul să îl domine pe cel mic, iar acesta să se simtă un pic în umbra mamei, stingher, temător, neştiind ce să facă. Va trebui să gasească o cale de mijloc: să nu îşi piardă din strălucire, dar, în acelaşi timp, să se dedice copilului, să îi insufle încredere şi să îl facă să se simtă cel mai important.



Mama Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Extrem de organizată şi atentă la fiecare detaliu, nu se va abate de la regulile de disciplină şi va dori să îi ofere copilului său o educaţie ca la carte. Ipohondră şi obsedată de curăţenie, va dezinfecta cam toate obiectele din preajma copilului. Extrem de logică, obiectivă, critică, va analiza totul în ceea ce-l priveşte pe cel mic, părând, de multe ori, rece în ochii copilului. Trebuie să înţeleagă că viaţa nu e numai logică şi disciplină, iar copilăria copilului său trebuie să fie cea mai frumoasă perioadă pentru acesta, plină de zâmbete, joacă, voie bună şi dragoste necondiţionată din partea mamei.



Mama Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Intuitivă, va simţi mereu ce se întâmplă cu cel mic şi va şti cum să acţioneze pentru a rezolva toate problemele. Hotărâtă, are tendinţa să ia decizii în numele copilului, însă ar fi bine să îl asculte şi pe acesta. Iubitoare de discuţii profunde, va aborda subiecte serioase pe care le va întoarce pe toate părţile alături de juniorul său. Va tinde să îl supraprotejeze, de aceea va trebui să înveţe când să se oprească. Dacă cineva îi supără copilul, poate fi extrem de răzbunătoare.



Mama Săgetator (22 noiembrie – 21 decembrie)

Optimistă incurabilă, îi va insufla şi copilului această trăsătură care îl va ajuta enorm în viaţă – când eşti optimist, totul pare mai frumos şi mai bun. Veselă şi pusă mereu pe şotii, va fi o mamă-copil, cea mai bună prietenă pentru copilul său: se vor distra la nebunie împreună, spre deliciul celui mic. Totuşi, ar fi bine să nu uite că, uneori, trebuie să intre în rolul de adult serios, care să stabilească anumite limite pentru copilul său.



Mama Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Nonconformistă, mama Vărsător nu va merge pe cărări bătătorite: ea îşi va încuraja copilul să schimbe direcţia şi să-şi urmeze calea, oferindu-i toată libertatea de care are nevoie. Însă tocmai de aici pot apărea micile probleme: prea multă libertate, de la o vârstă fragedă, îl poate bulversa pe cel mic, acesta neştiind încotro să se îndrepte. Angajată în fel de fel de proiecte, mama Vărsător ar trebui să lase totul uneori şi să se concentreze doar pe copilul său, care, mai ales la început de drum, are nevoie de încurajări.