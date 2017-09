Analistul Anatol Țăranu, interzis la Jurnal TV pentru că a criticat patronii acestuia, atacat de toată presa Țopilor

Ultimele declarații ale analistului politic Anatol Țăranu, care afirmă că a devenit indezirabil la televiziunea controlată de oligarhul fugar Victor Țopa pentru că l-a criticat pe finul acestuia, Andrei Năstase, au provocat un val de atacuri asupra lui. După ce a fost înjurat de Constantin Cheianu, la rampă a ieșit Val Butnaru. Acesta l-a acuzat pe Țăranu de trădare pentru faptul că participă la emisiunile din cadrul altor posturi TV și critică liderii opoziției.



„Nu critica lui ne deranjează, ci trădarea lui. Cu mai multă vreme în urmă am fost informaţi, chiar de reprezentanţii taberei dezirabilităţii lui cum s-a produs dezirabilitatea lui Anatol Ţăranu. Şi un ultim accent. Analistul vorbeşte onctuos despre un oarecare adevărat finanţator al Jurnal TV pe care, trebuie să înţelegem, dumnealui îl cunoaşte personal. Spunând asta, Ţăranu nu se deosebeşte cu nimic de giruetele mai vechi ale lui Plahotniuc”, a scris Val Butnaru într-un editorial pentru Jurnal.md.



Butnaru afirmă că singurul finanțator al Jurnal TV este acum Uniunea Europeană și îl acuză pe liderul PDM, Vlad Plahotniuc, că a pus la cale distrugerea postului, prin alungarea din sediul pe care îl ocupa într-o clădire din centrul capitalei. Acesta nu pomenește nimic, însă, despre datoriile de milioane de lei pe care Jurnal TV le avea pentru chirie. Din acest motiv, administrația Sky Tower a decis să rezilieze contractul cu Jurnal TV, iar televiziunea a fost anunțată din timp despre acest lucru.



Butnaru nu pomenește nimic nici despre Renato Usatîi care singur a recunoscut că directorii de la Jurnal TV îi cereau o taxă de 40 de mii de euro pe lună ca să îl promoveze și să nu îl atace.



Anatol Țăranu nu a precizat pe cine a avut în vedere când s-a referit la stăpânul de facto al Jurnal TV, dar scrie că a devenit imediat indezirabil la postul dat.



„Știu că am devenit indezirabil la Jurnal TV după ce într-o emisiune l-am criticat pe unul din stăpânii de facto ai televiziunii, pentru mișcări de aliere cu stânga antieuropeană și acțiuni ostile unioniștilor. Prefer acum să le spun lucrurilor pe nume chiar dacă adevărul este unul neplăcut, în speranța că lucrurile se pot corija, decât să bocesc în unison eșecul alegerilor parlamentare viitoare. Uneori am ușoara senzație că complexul intolerantului și atotștiutorului Roșca se reîncarnează în văzul tuturora în figura unui autoproclamat lider al protestelor în derivă, care încă nu a câștigat nici o luptă politică notabilă, dar deja își asumă privilegiul de a da sentințe fără recurs”, a scris Anatol Țăranu pe Facebook.