Un urs koala a supravieţuit unei călătorii de 16 kilometri prins sub o maşină

Se crede că marsupialul a rămas prins sub maşină fără ca şoferul să aibă cunoştinţă de acest lucru, care a început să conducă pe serpentinele din ”Adelaide Hills” din sudul Australiei.



După ce a oprit maşina, după 16 kilometri parcurşi, şoferul a auzit un plânset venind din maşină, pe partea din stânga a motorului. Atunci a sunat Fauna Rescue South Australia's Koala Rescue Hotline, care a apelat la pompieri pentru a scoate în siguranţă roata maşinii, scrie Science Alert.



„O puteam vedea din spatele roţii dar nu aveam nicio idee, până când nu am scos roata, dacă are membre rupte sau care era starea generală a ei”, a precizat Jane Brister de la Fauna Rescue.



Din fericire, ursul koala de şase ani, care a fost numită Kelli, după unul dintre pompierii care au salvat-o, s-a ales cu câteva arsuri uşoare. Din păcate, însă, este foarte posibil ca aceasta să fi avut un pui, care nu a fost găsit.



După câteva zile, Kelli a fost din nou eliberată în sălbăticie.



Populaţiile de koala sunt ameninţate de dispariţie, cu un declin estimat la 28%. Ameninţările importante sunt reprezentate de distrugerea şi modificarea habitatului, iar maşinile şi câinii sunt un factor major de risc.