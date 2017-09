Greșeli comise în aplicarea machiajului

Deși face parte din rutina zilnică a fiecăreia sa-și aplice machiaj, sunt situații în care fară să vă dați seama aplicați greșit unele produse.



Cea mai frecventă greșeală este alegerea greșită a nuanței și texturii de fond de ten.



Mai întâi identificați ce subton al tenului aveți: galben, neutru sau roz. Următorul pas este depistarea tipului de ten: uscat, normal, mixt, gras. Aceasta vă ajută la alegerea texturii fondului de ten.



Cele două repere precis stabilite vă vor ghida către achziționarea produsului potrivit. Un detaliu important: asigurați-vă că locul de unde vă cumparați fondul de ten este luminat cu sursă naturală de lumină. Astfel puteți preveni alegerea greșită a nuanței de fond de ten.



Aplicarea unei nuanțe greșite de anticearcăn poate accentua efectul de ochi obosiți. Acesta trebuie sa fie cu o nuanță maxim două mai deschis față de nuanța fondului de ten pentru a obține efectul de iluminare in jurul ochilor.



O alta mare greșeală comisă este alegerea greșita a pudrei prin nuanță și textură.



Ca să nu păteze fața și să fixeze perfect fondul de ten trebuie sa fie in nuanță translucidă și în textură pulbere.



Bronzerul nu se aplică pe toată fața. Cu ajutorul acestuia se pot obține niște umbre subtile și naturale ce pot “remodela” pomeții, fruntea, nasul sau barbia. Efectul acestei pudre bronzante este de a structura și redefini trasaturile feței în funcție de nevoie.



In materialele următoare voi reveni cu completări și pentru restul produselor de machiaj.