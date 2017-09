Situația infracțională, în atenția majorității parlamentare. Au cerut de la ministrul de Interne un plan de acțiuni de reducere a infracționalității

Situația infracțională, inclusiv cazurile de rezonanță, au intrat în atenția Partidului Democrat din Moldova și a coaliției de guvernare. Chiar dacă MAI anunță despre o scădere cu 20% a ratei infracțiunilor, președintele Parlamentului, Andrian Candu, a anunțat că ministrul Alexandru Jizdan va trebui să vină cu un plan de acțiuni de combatere mai energică a crimelor. De asemenea, poliția va spori și eforturile sale de comunicare cu presa și cetățenii. Toate acestea au fost anunțate după ședința săptămânală a PDM.



„S-a discutat și despre situația infracțională în Republica Moldova. S-au trecut în revistă și unele cazuri care au fost relatate și de presă. Aici m-aș referi și la cazul femeii din satul Râșcova, din Criuleni sau la ce s-a întâmplat săptămâna trecută cu un bărbat din satul Puhoi, raionul Ialoveni. Sunt cazuri care au o anumită importanță și la nivel național, dar și la nivelul acelor comunități. Și chiar dacă noi atestăm, iar lucrul acesta a fost confirmat de ministrul de Interne, în baza cifrelor pe care le are, că există o scădere, de aproape 20%, la rata de infracționalitate în foarte multe categorii de infracțiuni de la grave, deosebit de grave și mai ușoare. Totuși am rugat ministrul de Interne să vină în timpul apropiat în Guvern cu un plan de acțiuni pentru o organizare mai bună a tot ceea ce înseamnă, începând de la patrulare, terminând cu investigarea cazurilor și inclusiv celor de rezonanță, în așa fel încât să asigurăm viața și securitatea cetățenilor”, a declarat Andrian Candu.



Acesta a subliniat faptul că democrații, dar și toți oficialii delegați de formațiune își doresc ca cetățenii să se simtă în siguranță și să existe percepția unei țări sigure. Iată de ce, planul de acțiuni al MAI va include și un compartiment legat de o comunicare mai activă cu cetățenii despre starea infracțională, prevenirea și descoperirea crimelor.



„Suntem interesați, Partidul Democrat, Guvernul, Parlamentul, suntem interesați ca Republica Moldova să fie o țară în care fiecare cetățean să se simtă, nu să fie, dar să simtă, să existe și percepția că este o țară sigură și avem și străzi sigure. Iată de ce ministrul Jizdan, Ministerul de Interne vor veni cu propuneri suplimentare, dar mai mult ca atât am rugat să fie examinată și posibilitatea ieșirii mai des în comunicare și cu presa și cu societatea. Și cifrele care le-am auzit chiar astăzi la partid ce ține de scăderea ratei infracționalității să fie cunoscute și poate chiar să fie organizate briefinguri în fiecare săptămână, în care să se discute despre o anumită faptă ilegală sau alta”, a adăugat președintele Parlamentului.