Theresa May vizitează Canada pentru discuţii privind comerţul post-Brexit

Premierul britanic Theresa May efectuează, luni, o vizită oficială în Canada pentru a discuta despre acordurile comerciale post-Brexit şi pentru o întrevedere cu premierul canadian Justin Trudeau, relatează site-ul BBC News.



Vizita Theresei May vine înaintea semnării Acordului Economic şi Comercial Cuprinzător (CETA) între Canada şi Uniunea Europeană, care va intra în vigoare la 21 septembrie.



Premierul britanic speră să folosească CETA ca model pentru un acord comercial bilateral valabil după ieşirea din Blocul comunitar.



În cadrul acordului UE-Canada, a cărui negociere a durat şapte ani, Canada a convenit să elimine 98% dintre taxele sale de import.



Theresa May şi Justin Trudeau vor înfiinţa un nou grup de lucru comun pentru a pregăti baza unei înţelegeri separate. În conformitate cu regulile de aderare la UE, Marii Britanii i se interzice să pună în aplicare un acord de comerţ exterior până la ieşirea din Blocul comunitar, aşa că Londra a înfiinţat grupuri de lucru în străinătate, inclusiv cu Japonia, SUA şi Australia.



"Când ne întâlnim şi lucrăm împreună pentru a proiecta valorile noastre comune pe scena mondială, formăm o uniune puternică. Vizita mea în Canada nu se referă numai la recunoaşterea trecutului nostru, ci şi la viitorul nostru luminos. Există o lungă istorie comună între cele două ţări, care sărbătoresc împreună legături apropiate de familie şi de prietenie", a spus Theresa May, înainte de vizita în Canada.



Relaţia comercială bilaterală dintre Marea Britanie şi Canada este estimată la 15,2 miliarde de lire sterline pe an, în timp ce Marea Britanie este a doua cea mai importantă destinaţie pentru investiţiile canadiene în străinătate, cu 1,75 miliarde de lire sterline începând cu luna martie.