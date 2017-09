Maia Sandu a decepționat experții români: Nu poate mai mult

Experții români constată că liderul PAS, Maia Sandu, nu va fi în stare să deturneze situația politică din Moldova, în pofida faptului că se bucură de susținerea unor formațiuni politice europene. De această părere este Cristina Lupu, care semnează un editorial în acest sens pe portalul românesc Știre pe surse. Aceasta susține că motivul pentru care Maia Sandu nu reușește să-și mărească ratingul politic, pierzând constant din susținători este faptul că nu are o strategie clară și nu vine cu nimic nou și util în discursurile sale.



„Chiar dacă a avut o susținere puternică, atât din partea unor lideri importanți din Europa cât și a unei bune părți din electoratul moldovean, Maia Sandu nu reușește să devină o opțiune câștigătoare. Deși este în opoziție, liderul PAS nu reușește să crească în sondaje. Din contră, toate datele arată că scade, atunci când vine vorba de încrederea populației.

Dacă în alegerile prezidențiale a reușit în primul tur să obțină un scor de 38.71% și în turul 2 să mai culeagă de la celelalte forțe anti-Dodon încă 10 puncte procentuale, ajungând la 47,89%, acum Maia nu mai trece de 22% în încredere, conform sondajelor. Maia Sandu nu poate crește în sondaje, deși se află în opoziție”, se spune în editorialul semnat de experta română.



Aceasta consideră și că Maia Sandu nu este gata să fie un lider politic, întrucât gafează constant, iar discursurile sale nu îi aduc vreun plus valoare.



„Este Maia Sandu un lider politic? Dacă ne uităm la trecutul său, la greșelile pe care le-a făcut, am putea spune că mai degrabă nu. Nu reușește să aibă o strategie clară, nu reușește să aducă un plus în discursul său, nu poate imprima imaginea câștigătorului”, constată experta Cristina Lupu.