Președintele sindicatului poliției: Sunt dezamăgit că foștii polițiști aflați în rândul protestatarilor au admis altercații. Trei polițiști aflați la datorie au avut de suferit

Trei polițiști au avut de suferit la protestul de ieri al opoziției, când un microbuz a încercat să intre în mulțime, în fața postului de televiziune Moldova 1. Informația a fost anunțată de către președintele sindicatului lucrătorilor poliției ”Demnitate, Mihai Lașcu, la o conferință de presă. Liderul de sindicat i-a îndemnat, în acest context, pe organizatorii protestului degenerat în violențe să-și asume responsabilitatea pentru consecințe.



„Cu regret, acea manifestație, care s-a pretins să fie pașnică, s-a soldat cu victime în urma violențelor de către organizatorii acestei manifestații. Trei polițiști au fost răniți, iar în urma încercării cetățenilor de a pătrunde pe lângă microbuz, pe teritoriul televiziunii, unul dintre polițiști a fost lovit cu un obiect în cap și are traumatism grav. Colegii noștri sunt în atenția serviciilor medicale, va fi efectuată și expertiza medico-legală pentru a stabili care este gravitatea”, a spus Mihail Lașcu.



Acesta s-a arătat dezamăgit de faptul că, fiind în fruntea coloanei de protestatari, foștii săi colegi polițiști – Chiril Moțpan (PPDA) și colonelul Boiștean, totuși au admis aceste încăierări dintre protestatari și oamenii legii.



„De data aceasta, acei cetățeni care vor să-și manifeste o opinie nu au reușit s-o facă pașnic. Cu atât mai mult este regretabil că printre cei responsabili de organizarea manifestației erau și foști colegi de-ai noștri. În fruntea coloanei era domnul colonel în rezervă Chiril Moțpan și domnul colonel în rezervă domnul Boiștean. Și, personal, văzându-i pe ei eu am crezut că de data aceasta nu se va admite acțiuni violente împotriva polițiștilor”, a adăugat Mihail Lașcu.



Amintim că poliția a blocat tentativa de a intra cu un microbuz în mulțime, în fața sediului companiei Teleradio Moldova. Șoferul, dar și proprietarul microbuzului au fugit, dar au fost identificați de oamenii legii. Pe acest caz a fost inițiat un dosar penal.