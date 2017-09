Smochinele, în cartea sfântă a musulmanilor, este numit fructul cu cele mai multe beneficii în ale sănătății, pentru corpul uman. Originar din Asia, conține o cantitate mare de zahăr, dar și în mare parte, săruri, dintre cele mai importante, calciu, fosfor și vitamina C.



Beneficiile aduse de smochine, ar fi acelea de a trata afecțiuni slabe, cum ar fi, acneea, coșurile sau pentru a preveni cancerul de prostată. Sunt bogate în beta- carotină și în carbohidrați. Conține vitamină A, C, E și K dar și alte vitamine, minerale (calciu, fier, cupru).



Cum să le aleg?



Sezonul pentru smochine proaspete este cel dintre vară și toamnă, dar depinde de varietatea căutată. Fiind perisabile și delicate, trebuie consumate la cel mult două zile după achiziționare. Când le alegeți, fiți atentă să fie mai “grasute”, cu o culoare închisă și fără zgârieturi sau lovituri. Fructele se pot consuma cu coajă sau fără, depinde de cum preferați.



Tratamente naturiste



Câteva dintre acestea includ:



Prevenirea constipației – este necesar doar ingerarea a 5 gr de fibre la fiecare trei smochine. Această concentrație ridicată de fibre ajută la îmbunătățirea sănătății, la funcțiile stomacului dar și previne constipația. Fibrele lucrează și pentru a trata diareea și scaunele neregulate și nesănătoase.



Pierderea în greutate – fibrele din smochine ajută la pierderea kilogramelor în plus și sunt de asemenea recomandate persoanelor obeze. Cu toate acestea, numărul ridicat de calorii, pe care-l dețin, în compoziție cu laptele, cu precădere, poate duce la o creștere în greutate. Aduceți-vă aminte că aveți nevoie doar de câteva și nu exagerați.



Smochinele conțin pectină, o fibră solubilă. Când această fibră se îndreaptă spre sistemul digestiv, practic curată tot ce se găsește în exces, asemeni colesterolului și le duce spre sistemul excretor, pentru a fi eliminate din sistem. Fructele pot avea și efect laxativ și numărul ridicat de fibre din conținut poate adauga dietei dumneavoastră multe beneficii, printre care și prevenirea unor tipuri de cancer, cum ar fi cel abdominal sau de colon.



Smochinele sunt bogate în potasiu și sărace în sodiu și din această cauză sunt perfecte în luptă împotriva apariției hipertensiunii.



Precauții



Este posibil ca în cazul în care să aveți o cantitatea prea mare dintr-un lucru bun, să va provoace rău la un moment dat; la fel este și în cazul smochinei.



Consumul mare, sau des, poate cauza diaree. Chiar mai mult, în stare uscată, sunt foarte dulci și pot cauza carii. Pot cauza și reacții alergice deoarece sunt persoane cărora componentele chimicale din conținutul lor le cauzează diverse rezultate nedorite. Ca întotdeauna, înainte de a face o schimbare majoră în stilul dumneavoastră de viață, consultați-vă cu un medic specialist.



Și ca ultim sfat, încercați să evitați consumul cu o săptămână sau două înainte de a intra pe masă de operație, deoarece poate duce, ocazional, la sângerări în cavitatea abdominală.