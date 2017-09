Ce spun astrele azi, 17 septembrie

Berbec

Este o zi in care va simtiti foarte in forma si aveti foarte multa energie. Vi se pare ca veti putea muta muntii din loc. Va puteti folosi de aceasta stare pentru a-i ajutati pe cei din jurul vostru sau pentru a va auta pe voi insiva in unele demersuri mai complicate. Poate un coleg de serviciu are nevoie de ceva idei care sa-l scoata din impas, poate unul dintre membrii familiei va solicita ajutorul intr-un proiect personal sau profesional, poate vreun prieten are nevoie de vreun sfat sau de ajutor. Nu e bine sa refuzati pe niciunul dintre cei care va solicita ajutorul. Aveti insa grija sa nu va suprasolicitati. Veti avea nevoie de energie si in zilele urmatoare, mai ales ca se anunta unele destul de solicitante.



Taur

Astazi sunteti foarte volatili din punct de vedere financiar, orice actiune necugetata putand sa va destabilizeze enorm. Daca veti iesi la cumparaturi, cu siguranta veti cheltui mult mai mult decat este intelept, mai ales daca veti dori sa va satisfaceti o serie de extravagante care costa destul de scump. Asemenea cereri vor veni si din partea partenerului, pe care nu veti dori sa-l dezamagiti. Asa ca, la bilantul unei astfel de zile, nu veti fi deloc fericiti. Temperati-va instinctele primare, infranati-va dorintele si ganditi-va ca veti mai avea nevoie de bani si in zilele urmatoare, pana la venituri viitoare. Pot sa apara si o serie de probleme la serviciu, pe care ar trebui sa le rezolvati inainte sa genereze altele, poate si mai complicate.



Gemeni

Ziua de astazi trebuie sa o dedicati familiei, prietenilor, persoanei sau persoanelor care va sunt aproape de suflet. Chiar daca trebuie sa munciti, nu evitati sa gasiti timp pentru a-l petrece cu cei dragi. Va va face foarte bine din multe puncte de vedere, veti avea surpriza ca, dupa timpul petrecut impreuna, sa va simtiti revigorati, insufletititi, plini de energie si de idei bune. S-ar putea, de asemenea, sa va redescoperiti pasiuni mai vechi sau vreo noua pasiune, pe care le-ati putea transforma in ceva profitabil. Nu ar fi minunat sa faceti ceva care sa va placa si din care sa castigati si ceva banuti? Este un lucru pentru care merita a se face eforturi.



Rac

Nu sunteti intr-o dispozitie prea fericita astazi si tindeti sa-i influentati si pe ceilalti in acest sens; unele persoane din anturaj chiar vor da semene de raceala in relatia cu voi, pentru a nu se contamina cu aceasta stare de spirit negativa. Cam ignorati sentimentele celor din jur, concentrati fiind pe propriile sentimente, si s-ar putea ca, odata starea depasita, sa observati ca nu mai este nimeni prin preajma. Ar fi intr-adevar dureros, asa incat incercati sa-i luati in seama si pe ceilalti, mai ales daca este vorba de membrii familiei sau de alte persoane apropiate. In plan profesional, faceti in asa fel incat sa nu puteti in sarcina altora, atributii care va revin; s-ar putea sa raspundeti mai tarziu, pentru lucruri pe care voi trebuie sa le faceti si care nu au iesti bine deloc.



Leu

Din pacate, duceti incapatanarea la extrem astazi si suparati pe aproape toti cei cu care intrati in contact. O parte dintre acestia incearca sa va ignore, mai ales cei care va cunosc si stiu ca mai aveti uneori si astfel de momente. Daca aveti insa ghinionul sa dati peste cineva caruia i-a ajuns cutitul la o, sau peste vreo persoana care nu va cunoaste indeajuns si nu va tolereaza iesirile, conflictul va izbucni in mod deschis. Ar fi bine sa va mai temperati putin si sa acceptati compromisul, atunci cand vi se ofera. In plan personal, incercati sa va gestionati sentimentele cu si mai multa atentie; in acest domeniu, riscati sa deteriorati ireversibil anumite relatii.



Fecioara

Astazi aveti multi adepti care va urmeaza, care sunt inspirati de modul vostru de a va comporta. Faceti uz din plin de carisma si personalitatea atragatoare si adunati in jurul vostru mai multe persoane dispuse sa va asculte. Ba chiar vor fi multi dispusi sa va urmeze sfaturile si invataturile. Trebuie sa mentineti, in continuare, moralul sus si sa va indepliniti asa cum trebuie rolul de lider. Implicati-va mai mult in treburile casnice. Partenerul isi doreste acest lucru de la voia si nu prea mai pare dispus sa tolereze multa vreme modul in care ignorati treburi care, intre timp, au devenit urgente; compromisul de cealalata parte iese din discutie, de aceasta data.



Balanta

Puneti accent pe comunicare astazi, mai ales in viata personala, ce reprezinta o parte importanta a existentei voastre. In familie, sunt persoane care asteapta sa spuneti ce aveti pe suflet, sa va impartasiti problemele; cu cat veti fi mai inchisi, cu atat veti avea mai multe de pierdut si in ceea ce va priveste propriul psihic, dar si in relationarea cu cei din jur. Nu va asteptati ca ei sa ghiceasca si sa va abordeze. Faceti voi pasul care trebuie si vorbiti, daca aveti ceva de spus. Sau, daca nu, adoptati o atitudine care sa nu lase loc de interpretari, caci veti initia tensiuni inutile si va veti face probleme mai mari in mod absolut gratuit.



Scorpion

Din pacate, azi este o zi in care va simtiti destul de singuri, in care legaturile par mult mai fragile si mai departe de voi ca in alte zile. Pe de alata parte, sunteti intr-o dispozitie foarte suspicioasa, nu aveti incredere in nimeni si incercati sa faceti totul pe cont propriu; uneori, o astfel de atitudine chiar se impune, insa astazi nu veti avea deloc succes in astfel de demersuri solitare. Sunteti extrem de tensionati si cu nervii intinsi la maximum, mai ales ca starile de nesiguranta si insecuritate nu prea va sunt familiare; nu va place deloc sa pasiti pe nisipuri miscatoare si, ca de obicei, incercati sa faceti totul pentru a evita o astfel de situatie. Aceasta stare de lucruri are darul de va stoarce de puteri si v-ar putea chiar afecta starea de sanatate.



Sagetator

Incercati sa va disculpati, invinovatindu-i pe altii, iar acest lucru nu este deloc corect. Nu este o atitudine prea inteleapta. Faceti bine si asumati-va greselile pe care le-ati comis, pentru ca asa trebuie sa faceti. Asta va va ajuta sa va si corectati la timp si sa nu mai repetati in permanenta aceleasi gafe stupide. Nici nu incercati sa gasiti defecte in altii. Priviti-va mai intai, cu atentie, in oglinda. Nimeni nu este perfect, insa uneori putina modestie nu strica si astazi, din pacate, sunteti culmea infatuarii, ceea ce nu va va fi deloc de folos. In plan profesional, este foarte posibil sa primiti o gramada de bobarnace, tocmai din cauza acestei atitudini, in timp ce in plan profesional, cei de langa voi se vor arata mai putin dispusi sa va suporte.



Capricorn

Probabil aveti mustrari de constiinta pentru promisiunile pe care le-ati facut si nu le-ati putut onora. Asa si trebuie! Ati lasat balta cam multe persoane, inclusiv dintre apropiati, si astazi au venit sa va ceara cont. Incercati sa promiteti mai putin si sa faceti mai mult; vorbele nu valoreaza absolut nimic, daca nu sunt dublate de fapte concrete. Astfel o sa scapati si de stres si veti fi o persoana de incredere in ochii celorlalti, asa cum va doriti. Nimeni nu le poate face pe toate, insa daca tot promiteti si nu va tineti de cuvant, scuzele nu prea compenseaza; iar cuvantul vostru nu va mai valora nimic in fata celorlalti, in imprejurari viitoare.

Varsator

Astazi sunteti putin cam nelinistiti. Probabil ca aveti extrem de mult de munca si inca nu stiti cum veti face fata. Ati vrea probabil sa fiti in vacanta, insa acum nu se poate inca. Trebuie sa va puneti mintea la contributie si, mai ales, sa nu intrati in panica. Astrele spun ca sunteti intr-o faza extrem de rationala si ca toate initiativele pe care le veti avea in aceasta perioada ar putea fi incununate de succes daca va folositi din plin gandirea logica. Sunteti firi practice si organizate si acum este momentul sa aratati acest lucru. Exista si un revers al acestei situatii, care poate deveni rapid nefavorabila, daca exacerbati realismul si incercati sa puneti ceva acolo unde nu exista nimic; nu fauriti scenarii inutile, nu complicati lucrurile fara rost; nu aveti nevoie de astfel de probleme.



Pesti

Astazi trebuie sa va pastrati creativitatea si sa o puneti la incercare; auspiciile sunt favorabile inovatiei, noutatilor, initiativelor indreptate in aceasta directie. Ganditi pozitiv si veti avea succes. Daca sunteti pe o pozitie de conducere, aveti grija sa luati decizii intelepte, bazandu-va mai mult pe ratiune si mai putin pe suflet. S-ar putea ca temperamentul capricios sa va joace feste uneori, asa ca incercati sa va controlati si sa va canalizati energiile spre lucruri utile. In familie, incercati sa potentati criticile care ies din gura voastra fara sa va dati seama, uneori; fiti cosntienti de faptul ca si voi aveti destule defecte si nu este corect sa cereti perfectiunea de la cei din jur, care poate nici nu sunt capabili sa ajunga la astfel de standarde, in privinta situatiilor puse in discutie.